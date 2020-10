Un indubtable pas endavant en la carrera de David Victori

Un dels films centrals del festival de Sitges aquest cap de setmana ha sigut No matarás, segona pel·lícula com a realitzador del manresà David Victori. Després d'una impressionant trajectòria prèvia, que inclou el celebrat curtmetrage La culpa, Victori uneix forces amb l'actor de moda del cinema espanyol, Mario Casas, qui estrena diversos thrillers durant aquest inici de temporada. Casas interpreta el Dani, un jove que ha viscut dedicat a tenir cura del seu pare malalt fins que la mort deixa la seva vida sense propòsit. El sexe, la droga i la violència marcaran un camí que sembla sense retorn. Les virtuts de No matarás recauen sobretot en el talent de Victori, que pot presumir ara d'imprimir un ritme tan intens i eficaç com el del Gaspar Noé i de saber aportar la pertorbadora versemblança de les cintes de William Friedkin. Partint de nou d'una família trencada, un tret que es repeteix en el seu cinema, Victori ha fet un indubtable pas endavant en la seva carrera.

En el darrer festival de Sant Sebastià Patria i Antidisturbios van demostrar que les produccions més ambicioses i econòmicament més poderoses ara mateix són les sèries. I la covid no està ajudant precisament les pel·lícules a equilibrar la balança. Un nou episodi d'aquesta victòria s'ha pogut veure durant les darreres hores en el festival de Sitges amb 30 monedas, el retorn a la televisió d'Álex de la Iglesia. HBO s'ha encarregat de pagar al realitzador d' El día de la bestia, la ficció catòdica més cara de la història al país, un producte a l'alçada de les seves millors pel·lícules que protagonitza el pare Vergara, un exorcista i boxejador retirat. Però l'indret on ha decidit allunyar-se del món es veurà sacsejat pel descobriment d'una relíquia d'efectes devastadors: les trenta monedes que Judes va rebre per trair Jesucrist. Presentades amb una excel·lent reacció al festival de Venècia, d'on el seu director és un convidat habitual, 30 monedas té una interpretació desfermada d'Eduard Fernández, que s'acompanya de Carmen Machi, Pepón Nieto i Macarena Gómez, entre d'altres.