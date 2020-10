Un any de carrers buits i teatres plens

La Fira Mediterrània es po- sa en marxa avui, dimarts, en l'e-dició més llarga i atípica de les 23 que s'hauran celebrat quan el certamen es clogui aquest diumenge al vespre. Tot i que els esdeveniments relacionats amb el procés català van marcar les prèvies dels anys precedents, mai abans la incertesa havia colpejat amb tanta força la preparació d'un festival que deixa enrere mig any d'inseguretat a causa de la pandèmia.

Combinant el món virtual amb l'exhibició en viu, la Mediterrània del 2020 obre portes avui en l'univers digital -i només per a professionals- i, a partir de dijous, als escenaris dels equipaments de la ciutat, oberts al públic. «No és un any per passejar», adverteix Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, «però hem posat totes les entrades a 5 euros perquè tothom pugui anar als espectacles en sala».

Quan encara no s'ha tancat el termini d'inscripció per a professionals, les xifres expliquen que la Mediterrània 2020 no serà tan voluminosa com les anteriors, «però no per això de menys qualitat», afegeix Fosas. La fira presenta 58 espectacles (48 de la secció oficial i 10 de les programacions off) de 70 companyies (56 i 14), per un total de 70 funcions (19 de gratuïtes i 51 de pagament). En 20, ja hi ha les entrades exhaurides. El certamen se celebra en 16 espais de la ciutat.

El públic accedirà als teatres i als altres espais de representació dijous. Fins aleshores, i a partir d'avui al matí, tindrà lloc un extens programa de trobades professionals en línia: 65 activitats telemàtiques i 4 de presencials (els itineraris, que inclouen les presentacions, i els showcases); d'altra banda, les reunions ràpides entre artistes i programadors està previst que generin fins a 900 interaccions.

«Des del primer moment vam tenir clar que, com a fundació de servei públic, teníem un compromís i una responsabilitat i havíem de mantenir la fira», indica Fosas. Però també hi havia unes línies vermelles: «La llotja, la Fira Passeig i els espectacles de carrer multitudinaris no es podien fer, no hi havia alternativa».



Remant en el mateixa direcció

«La Direcció General de Cultura Popular, l'Ajuntament i els equipaments escènics de la ciutat van tirar endavant l'activitat cultural de seguida que van poder, nosaltres no podíem no fer-ho», apunta Fosas com un dels motius que diferencien la Mediter-rània d'altres fires estratègiques com les de Tàrrega (teatre) i Vic (música), que van quedar confinades a l'àmbit virtual.

«Cadascú va haver de prendre les decisions en un moment concret», anota Fosas com una de les causes que han permès a la Mediterrània -la darrera d'aquestes fires en el calendari- poder obrir els escenaris a més de mig centenar de projectes. «N'hi ha que els hem passat al 2021 perquè els artistes no podien preparar el seu espectacle amb prou temps, però no deixem ningú a l'estacada», afegeix.

I encara que les sales no s'obriran fins demà passat, des d'avui ja es pot seguir al canal de YouTube de la Fira el projecte Brots Transhumants. El ballarí Magí Serra, el músic Arnau Obiols i el realitzador audiovisual Pepe Camps caminaran des de Queralt fins a Manresa durant tota la setmana. L'objectiu: reflexionar sobre la manera com mirem el nostre entorn. I per ajudar-los, cada dia els acompanyarà un convidat.