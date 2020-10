Laura Esparza i Carlos Esteban guanyen el XIII Concurs Sons de la Mediterrània

Els valencians Laura Esparza i Carlos Esteban son els guanyadors de la XIII edició del Concurs Sons de la Mediterrània, certamen que enguany, de manera excepcional, va celebrar la final al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona, en el marc d'una Fira Mediterrània que ha arrencat avui, 13 d'octubre, en un format híbrid i descentralitzat. A més, per primer cop, la final es va retransmetre per streaming a través dels canals de la Fira Mediterrània, el Tradicionàrius i el Grup Enderrock.

La cantant Laura Esparza i el percussionista i guitarrista Carlos Esteban, reforçats a l'escenari amb la guitarra elèctrica d'Ivan Espí, van seduir el jurat del Concurs Sons amb la seva combinació de cançons d'autoria pròpia amb elements del pop, del folk i de la música ètnica, ritmes trencats i ambientacions electròniques.

Els altres dos finalistes també van oferir actuacions d'altíssim nivell. El jove duo Tecum Terra van presentar una proposta basada en veu, percussions, dansa i teatre, que reivindicava el repertori tradicional de la Península Ibèrica i clàssics de la cançó d'autor més reivindicativa, mentre que la nova formació Cat Klezmer Trio, que feia tot just el seu primer concert, va desplegar una animadíssima i virtuosa volta per diversos gèneres populars, amb la sardana i el klezmer com a plats forts.

El concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup Enderrock, amb la col·laboració de Fira Mediterrània de Manresa. El premi inclou la gravació d'un disc i actuacions a alguns dels principals esdeveniments de folk del país: el Tradicionàrius, el FIMPT de Vilanova i la Geltrú, el Música a la Vila del Vendrell, el Circuit Folc i la Fira Mediterrània de Manresa. A més, compta amb el suport del programa Mans de Catalunya Ràdio.