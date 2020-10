L'Esperanzah! estrena el primer dels tres 'Videoclips amb causa', amb Natxo Tarrés i la banda del mateix festival

El Festival Esperanzah! ha estrenat aquest dimarts el primer dels tres 'Videoclips amb causa' editats expressament per a l'edició reinventada d'aquest 2020, marcada per la covid-19. El muntatge mostra el tema 'Esperanzah', de Natxo Tarrés i la banda del mateix festival, estrenat en directe ara fa un any i que fins ara no havia estat enregistrat.

Els organitzadors de la cita remarquen que l'objectiu d'aquesta cançó és donar visibilitat a tots els col·lectius involucrats a l'esdeveniment que tradicionalment s'ha celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. Després de l'estrena d'aquest primer muntatge, aquest dimecres es publicarà el videoclip de Txarango, mentre divendres serà el torn de les Balkan Paradise Orchestra.

Aquests tres videoclips s'uneixen als concerts presencials i en streaming que està duent a terme tota la setmana el Festival Esperanzah! amb les actuacions destacades de Manu Chao, Judit Neddermann, Ciudad Jara, Xavi Sarrià o Amparanoia, entre d'altres.