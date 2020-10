La plaça Hospital es rebateja des d'avui com a plaça de la Font per al rodatge

Aspecte de la plaça tal com ha quedat amb l'attrezzo per rodar avui

Aspecte de la plaça tal com ha quedat amb l'attrezzo per rodar avui oscar bayona

Avui, el rodatge es trasllada a la plaça Hospital, que ahir ja mostrava la seva nova fesomia per a la pel·lícula: transformada en una plaça de sorra, amb la bugada estesa als balcons i amb la cartelleria ja posada, com, per exemple, el centre de fisioteràpia Efis reconvertit en la «Fontanería Madrenas». Al davant d'aquest local, una font creada de porexpan que serveix per donar nom a l'espai: plaça de la Font. Amb rajolí d'aigua inclòs. El rodatge tindrà, també, un bar, La Font, que dona a la plaça i que se situa al carrer de Sant Andreu, que l'equip d'art ha construït literalment a l'interior d'un dels baixos. Després del rodatge de la plaça ambientada als 70, l'equip la traslladarà a l'any 2006, probablement el 20 d'octubre.

?A partir d'avui, així queden en aquesta àrea les afectacions de trànsit per al rodatge que s'allargarà fins dissabte: es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Hospital, carrer Sant Andreu i carrer Hospital des del carrer Sant Salvador. Es mantindrà el pas de vianants i de vehicles autoritzats per l'àmbit de rodatge de la plaça Hospital de forma coordinada per personal del film. L'accés i sortida de vehicles particulars als carrers Reparadores i Remei de Baix (CAP, Hospital i Residència de Sant Andreu) es farà pel carrer Reparadores amb trànsit regulat per personal del rodatge. Es prohibirà l'estacionament en els àmbits de rodatge i al carrer Sant Salvador.