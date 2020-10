Cronenberg fill marca el pas amb un film aclamat

El festival de Sitges ha reservat per a les darreres hores dos films que poden marcar el palmarès i, de fet, a l'espera de saber què n'opina el jurat, ja han despertat un important consens entre crítica i públic. El primer és Possessor, de Brandon Cronenberg, fill del mític David Cronenberg, realitzador de cintes determinants del gènere com Videodrome, Inseparables o La mosca. David es va convertir en el cineasta de l'anomenada «nova carn», mostrant els límits entre la nostra fisicitat i la invenció sintètica, tot i que els darrers anys ha passat a un terreny més reflexiu i menys visceral. I li ha agafat el relleu per estil i contingut el seu fill Brandon, «carn de la seva carn», qui ja va destacar amb el seu brillant debut Antiviral. Possessor és un thriller pertorbador que mostra l'estratègia d'un grup d'espies per ficar-se en el cap d'un home i obligar-lo a cometre diversos assassinats, una possessió completa a través d'enginys ben semblants als que utilitzava David a la molt reivindicable eXistenZ i que remet a la trama de l' Origen de Christopher Nolan. Brandon hi suma una estratègia visual i sonora que trastoca la percepció de l'espectador com cap altra que aquests dies s'hagin pogut veure al certamen fantàstic del Garraf.

Enguany a Sitges també s'està veient molt bon cinema espanyol de gènere (amb La vampira de Barcelona i No matarás al capdavant) i cal sumar igualment a aquesta excel·lent collita Baby de Juanma Bajo Ulloa, considerat durant els anys noranta com un dels renovadors imprescindibles del nostre setè art gràcies a cintes com Alas de mariposa i La madre muerta. Després de molts anys allunyat de l'estil i sobretot l'encert dels seus primers films, ens ha presentat ara Baby, que suma tota la poeticitat i artifici que s'espera del seu cine. Tot i que hi ha qui ha retret al film redundància i pretenciositat, aquesta història sense diàlegs d'una mare que intenta recuperar el seu fill aconsegueix posar de nou Bajo Ulloa entre els noms més interessants de la cinematografia estatal.