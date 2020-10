La Fira Mediterrània es manté i adapta la graella a les noves restriccions

La Fira Mediterrània de Manresa adaptarà els horaris dels espectacles a les noves restriccions aprovades aquest dimecres pel Govern per contenir la pandèmia. Així, reubicaran els espectacles que finalitzaven més tard, per tal que tots acabin abans de les 11 de la nit. Pel que fa a les noves limitacions en l'aforament, no causarà afectació, ja que, preventivament, ja s'havien limitat al 50%. Des de l'organització assenyalen que estan treballant per poder celebrar la Fira "amb tota la normalitat possible".

Propostes artístiques «alterades»



- Grandia / Martorell / Vilajuana amb Acte de fe. Previst per divendres 16 d'octubre a les 23 h a l'IES Lluís de Peguera

- Alba Carmona amb Canciones del folklore. Previst per divendres 16 d'octubre a les 23 h al Teatre Conservatori

- Cia. Pagans amb Paraules que trenquen ossos. Previst per divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les 00 h

- Las Karamba. Previst per divendres 16 d'octubre a les 00:15 h

- Kukai Dantza amb Gauekoak (A puerta cerrada). Previst per dissabte 17 d'octubre a les 22.30 h al Teatre Kursaal

- Coloma Bertran amb Nocturns i diamants. Previst per dissabte 17 d'octubre a les 23 h al Teatre Conservatori

- Joan Garriga i el Mariatxi galàctic amb El ball i el plany. Previst per dissabte 17 d'octubre a les 00:15 h a la Taverna de la Fira

En les següents hores la Fira anunciarà els horaris reestructurats dels espectacles.

En paral·lel, segons han anunciat des de la Fira Mediterrània, s'han produït tres baixes de darrera hora. L'austríac Simon Mayer, performer, ballarí, coreògraf i músic, no podrà estrenar el seu espectacle 'SunBengSitting', a causa de les restriccions que li impedeixen viatjar del seu país; la jove cantant i compositora grega-sudanesa Marina Satti, que havia de presentar 'Yalla' no ha pogut volar a causa d'una vaga a l'aeroport de Grècia; i Explica Dansa, que havia d'oferir l'espectacle 'TRA TRA TRA. Tradició, Transmissió, Traïció', a causa del positiu en covid-19 d'un integrant.