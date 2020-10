Memoria.cat treu a la llum el dossier de refugiada de Carme Ballester

El portal digital memoria.cat que elabora l'Associació Memòria i Història de Manresa publica avui, dimecres, dos nous treballs relacionats amb l'entorn de Lluís Companys, de qui demà farà 80 anys que va ser afusellat. D'una banda, l'entitat posa a disposició de tothom el dossier de refugiada política de Carme Ballester, esposa del president assassinat pel franquisme; de l'altra, 10 cartes que es van intercanviar Manuel Companys, germà del màxim mandatari de la Generalitat, i Jaume Creus, industrial i amic dels presidents Macià i Companys.

«S'ha parlat molt de Carme Ballester, de la seva feina a la resistència, però no es coneixia l'existència del dossier de refugiada política», explica Joaquim Aloy, responsable de memoria.cat. L'historiador Jordi Pons va localitzar aquesta documentació inèdita a l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, als afores de París, la institució governamental que el 1953 va atorgar a Ballester l'estatut de refugiada política i la protecció de la república.

Tot i que el dossier no està complet, s'hi poden llegir gestions fetes a final del 1969 i principi del 1970 per renovar l'estatut de refugiada política, i la sol·licitud d'indemnització a la República Federal d'Alemanya com a vídua d'un represaliat del nazisme.

«Tota la documentació de l'exili és d'interès», apunta Aloy, alhora que remarca el relleu d'aquesta troballa. En un dels documents es pot llegir, al costat de la pregunta «On es troba el seu cònjuge?», la resposta, en castellà, «Fusilado por Franco en 1940».



Cartes del germà

Localitzades a l'Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà, a Sort, les cartes que es van enviar Companys i Creus parlen de la reconstrucció d'ERC a França, l'acte d'homenatge a Pau Casals del 1947 i el treball del Servei d'Ajuda de la Generalitat als exiliats necessitats. «Hi podem llegir les angoixes i les esperances de l'exili, el desig de poder tornar a Catalunya que any rere any van anar manifestant els exiliats i que al cap d'un temps ja van veure que no seria factible», indica Aloy. En una de les epístoles, el germà del president afusellat escriu a l'exiliat Creus que «no li vingui el mal pensament de tornar a casa, car la repressió és més forta que mai, sobretot contra Catalunya».

El portal mostra les cartes i, alhora, n'ha fet una transcripció per fer la seva lectura més assequible. Tot aquest material s'ha agrupat en un mateix espai dins del gran portal que és memoria.cat.