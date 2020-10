La cobla trenca totes les fronteres

Edi Pou reconeix que la proposta de David Ibáñez, aleshores director artístic de la Fira Mediterrània, el va sorprendre de manera notable. El gironí proposava als Za!, un duet conegut per la seva capacitat d'experimentació musical, que unissin talent i esforç amb el món de la cobla i en mostressin el resultat al certamen del 2018. Dos anys després, aquell reeixit projecte ha evolucionat i avui, al Kursaal (21 h), i amb la meitat de públic a causa de les restriccions sanitàries, obrirà la 23a edició de la Mediterrània.

«Quan jo era petit, a Calonge, els dijous anàvem a escoltar sardanes», recorda Pou (bateria), que integra Za! juntament amb Pau Rodríguez (guitar-ra). «Mai havia indagat en les possibilitats sonores de la cobla més enllà de la sardana», admet el músic, tot i que «els instrumentistes de cobla fa anys que proven coses i exploren, com també ho fan els intèrprets de jazz i flamenc».

A la Mediterrània del 2018, els Za! i un quartet que es va constituir com a MegaCobla van presentar al públic un concert de música «d'improvisació conduïda», apunta Pou, «sembla un contrasentit». Aquesta manera de fer consisteix que «un dels músics fa de conductor, no pas de director, i amb gestos va conduint la improvisació. Amb un gest li diu a un músic 'entra', a un altre 'copia', a un tercer 'apuja' o 'abaixa' el volum... Es combinen les peces ja compostes amb les que es van improvisant, i també es fan senyals al públic per implicar-lo en el concert de forma activa».

La MegaCobla ha crescut i dos anys després s'ha rebatejat com a TransMegaCobla amb la incorporació d'un tercer actor a la festa musical que proposen Za! i els intèrprets de cobla Pep Moliner (fiscorn), Xavi Molina (tenora), Jordi Casas (tible) i Xavi Torrent (flabiol): el duet vocal Tarta Relena, format per Helena Ros i Marta Torrella.

«Ens ha sorprès com dues cantants joves tracten la música mediterrània, amb molta cura», explica Pou, «i, a l'hora de plantejar en quina llengua podrien cantar, va sortir la idea de fer-ho en fenici. L'Helena coneix una de les grans expertes, Maria Josep Estanyol, que les va assessorar».

Si ja és prou peculiar la proposta de maridar la cobla amb la distorsió i la psicodèlia dels Za!, el nivell de singularitat augmenta exponencialment amb la introducció del fenici. «El que ens ha arribat són, sobretot, inscripcions lapidàries, fragments en tombes i sepulcres, però les idees que expressen són molt potents», afirma el bateria.

Coproduït entre el centre de creació musical La Marfà, de Girona, i la fira manresana, l'espectacle reivindica també la Mediterrània «com un espai obert, en el qual les diferents cultures comparteixen les unes amb les altres», en contraposició amb el mar com a frontera social, política i econòmica».