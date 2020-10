La Fira Mediterrània manté els espectacles en viu però reajustant els horaris nocturns

Hi haurà fira... si res més no ho impedeix. La Mediterrània, que avui engega a Manresa, ho farà adaptant els horaris dels espectacles nocturns a les noves restriccions aprovades ahir pel Govern per contenir la pandèmia. En total, es reubicaran set muntatges perquè acabin a l'hora permesa, les 11 de la nit. Quant a la capacitat de les sales, els responsables del certamen manresà ja no van haver de patir perquè l'ocupació als espais ja s'havia calculat prèviament al 50 %, la limitació que ahir s'establia per a les activitats culturals.

La programació del primer dia de la Mediterrània presencial -la fira amb les jornades professionals ja van començar dimarts- té previstos tres espectacles al Kursaal, l'Anònima i la Taverna. Ahir ja hi havia 23 espectacles amb entrades exhaurides, incloent-hi la inauguració d'avui amb Za! & La Trasmegacobla i Comunió, amb Marc Sempere Moya, el Niño de Elche i Eric Jiménez.

Jordi Fosas, director artístic de la Mediterrània, explicava al vespre que la suspensió de la fira havia planat «sobre la taula». Però les mesures decretades «per al sector cultural, quant a horaris i capacitat, ens permeten mantenir la fira presencial pràcticament tal i com ja l'havien previst: ja no hi havia espectacles de carrer, ni llotja física, ni els estands de la Fira Passeig», apunta. Unes decisions preses fa mesos «per evitar possibles aglomeracions» i contacte social.

Però l'anunci de la suspensió de fires per part del Govern, al migdia, els va deixar amb l'ai al cor. Un genèric que no s'escau a un mercat d'espectacles considerat «activitat cultural», remarca Fosas que afegeix que «ho hem analitzat tot. Si s'hagués hagut de suspendre la fira per les mesures indicades, ho haguéssim fet, el primer és la salut». Però, «fetes totes les consultes a nivell departamental, i considerant la cultura com un bé essencial, la fira, complint totes les mesures, ha de poder continuar». I d'aquí a diumenge? «Farem front al que passi o al que se'ns digui si la situació canvia».

La modificació de la graella d'espectacles i concerts perquè tots acabin a les 11 de la nit a partir de divendres (vegeu-ne els afectats a la columna d'aquesta mateixa pàgina) es comunicarà en les properes hores. Segons Fosas, els reajustaments «afecten poca programació -7 de 45 muntatges- perquè ja vam tenir present no acabar tard. Creiem que els podrem reubicar». Així mateix, s'han produït dues baixes de darrera hora que se sumen a la de l'artista Simon Mayer; la cantant grega-sudanesa Marina Satti i el grup polifònic Fonés per vaga a l'aeroport de Grècia («havia d'agafar el vol avui al matí») i Explica Dansa, per la quarantena per covid d'un dels membres de la companyia.

No sense entrada

Aquesta no serà, avisa Fosas des de fa dies, «una fira per passejar. Esperem recuperar l'ADN de carrer l'any que ve. Però enguany sense entrades no es podrà fer res. Si no en queden, no caldrà fer el viatge».



Espectacles que modificaran l'horari

Grandia / Martorell / Vilajuana amb Acte de fe. Previst per a divendres 16 d'octubre a les 23 h a l'IES Lluís de Peguera

Alba Carmona amb Canciones del folklore. Previst per a divendres 16 d'octubre a les 23 h al teatre Conservatori

Cia. Pagans amb Paraules que trenquen ossos. Previst per a divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les 00 h

Las Karamba. Previst per a divendres 16 d'octubre a les 00.15 h

Kukai Dantza amb Gauekoak (A puerta cerrada). Previst per a dissabte 17 d'octubre a les 22.30 h al teatre Kursaal

Coloma Bertran amb Nocturns i diamants. Previst per a dissabte 17 d'octubre a les 23 h al teatre Conservatori

Joan Garriga i el Mariatxi galàctic amb El ball i el plany. Previst per a dissabte 17 d'octubre a les 00.15 h a la Taverna de la Fira

Espectacles suspesos