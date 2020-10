Les invitacions de Regió7 per assistir a l'estrena de Victori, quasi exhaurides

Si res no canvia en 24 hores, la sala 12 de Multicinemes Bages Centre acollirà demà (20 h) la sessió de presentació del nou film del cineasta manresà David Victori, No matarás, un thriller rebut a Sitges amb molt bones crítiques. Les invitacions que aquest diari va posar dimarts a disposició dels seus subscriptors per assistir a l'estrena del thriller protagonitzat per Mario Casas estaven, ahir, pràcticament esgotades. En queden les darreres (dobles) que es poden obtenir trucant a les oficines d'aquest diari a Manresa (93 877 22 33), de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 6 de la tarda. Multicinemes Bages Centre també ha obert una llista de reserva per als espectadors que vulguin adquirir entrades per a la sessió d'estrena que presentarà el director manresà.

El film, que divendres arriba als cinemes, busca, com va explicar Victori a aquest diari, «que el públic sigui protagonista» d'una història angoixant; que la projecció es converteixi, apuntava, en «una experiència sensorial» per als espectadors. Que es posin en la pell de Casas, un bon noi a qui la vida li canvia en una nit que el portarà literalment al límit. Produïda per Filmax, No matarás suma un omnipresent Mario Casas acompa-nyat de la debutant Milena Smit, Elisabeth Larena i Fernando Valdivielso en una història escrita per David Victori, Jordi Vallejo i Clara Viola.

En Dani, interpretat per Casas, és un noi que s'ha dedicat exclusivament a cuidar el seu pare malalt i, quan mor, decideix reprendre la seva vida. Tot va bé fins que una nit coneix la Mila (Milena Smit), una noia inquietant, sensual i inestable, que convertirà la seva existència en un autèntic malson. La Mila obligarà en Dani a creuar llindars fins llavors infranquejables per a ell i, finalment, el forçarà a plantejar-se dilemes que mai s'hauria imaginat. No matarás es va estrenar dissabte passat en una sessió especial a la Secció Oficial del Festival de cinema de Sitges.