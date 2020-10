Un ritual per generar «Comunió» amb Niño de Elche i Eric Jiménez

Niño de Elche cantarà amb la mascareta posada la primera part de la peça escènica, avui a l'Anònima (22.30 h). Haurà de moure's entre el públic, i així ho determinen les mesures anticovid. «És una limitació a l'hora de cantar, però en això serem legals. D'il·legals ja ho serem mitjançant els sons».

Amb Eric Jiménez, bateria dels granadins Los Planetas, amb qui ja van treballar junts al disc Fuerza Nueva, Niño de Elche abordarà tradicionals saetas per participar en el projecte Comunió, instigat per Marc Sempere Moya, artista que des de fa anys investiga el valor del ritual: «Anem a l'arrel del teatre, que va néixer a la Grècia clàssica a partir dels rituals, que impliquen que totes les persones que hi participen formin part d'una mateixa acció, que ens transporta a un altre lloc. Busquem generar el sentiment que formes part d'alguna cosa que és més gran que tu mateix».

Es va demanar d'actuar en un espai no escènic, com és l'Anònima. Però no es podrà fer la coreografia col·lectiva amb el públic, que estarà assegut, però sobre unes peanes, «més escultòriques que les cadires». Els espectadors rebran mascaretes amb uns llaços fins a terra «per generar un cos comú», i es començarà amb una eucaristia d'aigua. La segona part serà un viatge sonor. «Generarem les condicions perquè passi alguna cosa, però fins que no ho fem no sabrem ben bé què passarà», afirma Sempere.