Amb el sistema de venda d'entrades al Bages Centre la capacitat és del 40 %

? La sala 12 de Multicinemes Bages Centre es reservarà exclusivament, divendres, per a la sessió de presentació del film de David Victori. Les darreres mesures anunciades ahir per la Generalitat no afecten la capacitat de les sales dels cinemes manresans perquè des que van reobrir, després del confinament, la venda d'entrades fa que s'omplin, com a màxim, al 40 %. Ahir, els responsables del multisales estaven pendents de la lletra petita de les mesures per saber si es podrà continuar fent venda de crispetes i quins hauran de ser els horaris de projeccions.