Disposats a fer saltar guspires

El saxofonista Enrique Oliver (Màlaga, 1985), un dels millors del jazz espanyol, va presentar el disc Incerteza el 28 de desembre a la seva ciutat natal, i tota la gira posterior per festivals i clubs de jazz es va anar ajornant arran de la pandèmia. Els pocs concerts que ha fet han estat a Andalusia i, just la setmana passada, va ser a Bilbao, però la gira per Catalunya (Oliver va formar part de l'escena jazzística barcelonina just en acabar els seus estudis) ha quedat reduïda a una sola actuació: la de diumenge (19 h) a la sala Els Carlins de Manresa. El concert és organitzat pel col·lectiu manresà MAM i l'associació A Tot Jazz de Cardona, i comporta un tast del gènere en plena tardor, en espera de poder reprendre la programació del cicle l'any que ve.

«Porto malament la situació, perquè el que ens manté vius als músics, i especialment als músics de jazz, és tocar en directe. Ara depenem de valents programadors, com MAM i A Tot Jazz. Conec gent de les entitats, i va sorgir la idea del concert per presentar Incerteza . Per sort, queden alguns reductes que aposten per la música en directe. Estem sota mínims, encara que s'ha demostrat que la cultura ha fet les coses bé», afirma el malagueny.

Potser per això la il·lusió de cara al concert a Manresa és màxima, i destaca que compartirà les melodies jazzístiques amb una banda amb la qual «farem saltar guspires. En l'àmbit individual cadascun dels instrumentistes expressa molt i és molt potent. Com a grup, passaran moltes coses, la música serà molt fresca i esperem que l'experiència ens faci a tots molts millors, tant a nosaltres com al públic». Com a Enrique Oliver Quartet, el saxofonista actuarà amb el pianista Marco Mezquida (que just demà actua en el marc de la Mediterrània), el contrabaixista Martín Leyton i el bateria Ramon Prats. Amb tots ells ja ha actuat anteriorment, «i quan vaig pensar en músics de l'escena de Barcelona de seguida vaig pensar en ells». Amb Prats, Oliver ja va gravar el seu primer disc, Introducing Enrique Oliver Quintet ; i amb Mezquida, a qui considera «un dels músics més potents que ha sorgit a Espanya en els darrers anys», ha actuat diversos cops amb la Classic Jazz Big Band d'Almeria, «però mai en petita formació, i em fa molta il·lusió». Els músics només es trobaran per a un assaig curt abans del concert, «i és quan sorgeix la màgia, perquè quan t'enfrontes a una música per primer cop estàs amb les orelles ben obertes. És un salt al buit excitant». A banda de tocar temes d' Incerteza i del seu treball anterior, Oliver també ha arranjat algun estàndard per a l'ocasió.