Els dos actors sobre els quals pivota un thriller adrenalínic

? David Victori explica que els dos actors protagonistes, Mario Casas i la debutant Milena Smit –que van descobrir a través d'Instagram quan treballava en un hotel– són «els dos pols sobre el qual gira la pel·lícula: s'hi han deixat l'ànima». El director manresà es desfà en elogis i no dubta a assenyalar-los per als Goya: ell per una capacitat interpretativa «aclaparadora» i ella com a «gran descobriment: genera molta fascinació, té esperit, una ambició molt ben col·locada i és molt treballadora. Jo l'acompanyaré en el que pugui». Mario Casas explicava en la presentació del film a Sitges que No matarás ha estat, per a ell, una pel·lícula «diferent» a l'hora de compondre el personatge. A dos dels actors, diu, els va conèixer en el mateix set de rodatge: «Tota l'estona es jugava a la veritat i a un realisme que està present a la pel·lícula i que funciona». L'actor, que ara fa 15 anys que va debutar en la interpretació, reconexia que Victori els feia sortir permanentment de la zona de confort durant el rodatge amb el treball també d'un 'coach': «Era per tornar-te boig directament». I definia el seu personatge com algú que «no és dolent sinó que no ha viscut, algú a qui han empaquetat en una caixa de vidre, i que es descobrirà a ell mateix per saber qui és realment». Segons Casas, tots tenim algun cadàver a l'armari. S. Paz/Agències