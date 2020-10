L'associació de mitjans de comunicació Amic supera els 2,2 milions de facturació i arriba als 439 membres

L'Amic, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, -de la qual forma part Regió7- va superar el 2019 els 2,2 milions d'euros de facturació i va arribar a 439 membres (170 en paper i 269 digitals), segons la memòria d'activitats que s'ha presentat aquest divendres a la 23a assemblea de l'entitat. Una seixantena d'empreses han assistit a la trobada anual, que en aquest cas s'ha fet de forma telemàtica per la pandèmia de la covid-19. Ramon Grau, president d'Amic, ha demanat "fer valdre" una entitat que s'ha convertit en la "més representativa" de la premsa de proximitat. També ha volgut donar un missatge esperançador en uns moments "complicats" tot indicant que "treballant fort, apostant per la innovació i creativitat, ens en sortirem".

La trobada també ha servit per presentar les novetats més destaques d'aquest any, com ara el nou logotip de l'entitat, la nova web Amic Valencians, la incorporació de l'associació a la junta d'accionistes de l'ens Información y Control de Publicaciones, SA (OJD-PGD) i l'acord de col·laboració amb J3B3 Economy & Research per donar un impuls als estudis de l'impacte de la covid-19 en el comerç de Catalunya.

"Apostem per ser el millor company de viatge en moments dolços, i, sobretot en moments plens de dificultats i d'incertesa com aquests", ha afirmat Grau en el seu discurs. I en aquest context ha apostat per "buscar maneres de monetitzar" les comunitats de lectors "per no dependre tant de la publicitat, que es va aprimant".

