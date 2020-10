Una declaració d'amor als sabers de les àvies asturianes

Ara fa un any que l'asturià Rodrigo Cuevas va publicar Manual de cortejo, que el va convertir en l'artista més nominat dels Premis de la Música Independent (MIN). Ahir a la nit, al teatre Kursaal, alguns esperaven escoltar-lo. En comptes d'això, va estrenar un nou espectacle, Llabores, un homenatge a les àvies asturianes.

Qui el va acompanyar va ser justament el productor del seu últim disc, Raül Refree. Això ja era motiu per estar alerta. Refree va ser per darrera vegada a la fira el 2016, acompanyant una cantant de Sant Esteve Sesrovires llavors desconeguda, Rosalía.

Aquella vegada van ser a la sala El Sielu amb només una guitarra. Ahir van ser sobretot els sintetitzadors i un teclat Fender Rhodes els protagonistes. Van sonar cançons encara inèdites, la majoria d'elles apreses durant un viatge de dues setmanes per Astúries. Algunes de les àvies van aparèixer gravades.

«Tots dos som molt haters del plàstic, i per això creiem que la professió del futur ha de ser fer cistelles», explicaven. I llavors cantaven una cançó dedicada als cesteiros.

«Abans es trigava més a fer una camisa que el temps que avui la portem. Volem reivindicar aquelles persones que treballen molt bé fent petits oficis», explicaven.

Recollir el lli, l'apicultura, segar, caçar... les feines, les llabores en asturià, que sempre anaven acompanyades d'una tornada.

«Quan gravàvem a les àvies sempre ens deien el mateix, que el que elles sabien no tenia importància».

El públic es va posar dos cops dempeus en el concert més destacat des que va començar la fira. Per si no n'hi havia prou, el bis va ser per la cançó, aquesta sí de Manual de cortejo, dedicada a Rambal. Aquest transformista del barri de Cimavilla de Gijón va ser assassinat el 1976 per maricón. El mateix que el 2020 segueix passant a molts llocs del món.