Els detalls d'un viatge al fons de la nit explicats pel seu creador

? En acabar la pel·lícula i després de rebre uns sincers aplaudiments per part dels espectadors, David Victori va explicar alguns dels detalls d'un rodatge que va voler convertir en gairebé un experiment social amb els seus protagonistes ja que els va conduir gairebé de sorpresa en el viatge al fons de la nit que viu Mario Casas. El realitzador va explicar, també, el descobriment de l'actriu Milena Smit als càstings guionitzats als quals la va sotmetre fins a treure-li el personatge «meitat imant, meitat forat negre» en què es converteix durant la pel·lícula.

La Milena, que és a No matarás, el conillet pervers d'Alícia que du l'espectador a empatitzar, com va apuntar el mateix Victori, amb el protagonista, Mario Casas, és un dels puntals de la pel·lícula juntament amb la música que signa el compositor Federico Jusid, cunyat de Victori.

La pel·lícula, va dir el director, està allunyada dels seus principis i de la seva moralitat però esdevé un exercici que pot compartir qualsevol dels espectadors sobre com les petites decisions poden canviar per sempre la vida. Victori, que es va mostrar inquiet en acabar la projecció per la impressió que podia haver causat el film a la seva mare, va avançar alguns dels projectes que té entre mans: un film en la gestació del qual fa cinc anys que està treballant, la sèrie Sky Rojo i un llarg que s'hauria d'estrenar l'any que ve. - Carles Blaya