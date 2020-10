L'Estival porta el Jazz a diferents escenaris d'Igualada durant aquest mes d'octubre

El concert del compositor i arranjador capelladí Àlex Cassanyes (1982) va donar inici a la vuitena edició de l'Estival de Jazz, que se celebra en diferents escenaris d'Igualada. El certamen continua aquest dissabte i es completarà el cap de setmana vinent amb dues propostes més.

Cassanyes va ser l'artista escollit per l'Estival per gaudir d'una Carta blanca, és a dir, la possibilitat de presentar una creació pròpia en directe davant del públic. La qualitat de la música de Cassanyes va ser un reclam per als espectadors que van acudir al Teatre de l'Aurora en la cita inaugural. El seu projecte va ser premiat l'any passat com el millor treball discogràfic de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.

Al llarg de la seva història, l'Estival ja ha donat vuit cartes blanques que han permès als espectadors descobrir el talent d'artistes que, a partir de la invitació del festival, han creat una producció pròpia. Per la seva part, l'organització del certamen enregistra el concert i n'edita un disc.

Avui dissabte, dia 17 d'octubre, actuarà a l'Espai l'Adoberia (carrer del Rec, 15) a partir de les 20 h el saxofonista Bill McHenry, hores esprés d'impartir una masterclass a l'Escola Municipal de Música d'Igualada. Nordamericà establert a Barcelona, oferirà al públic -l'entrada és gratuïta- una actuació amb solo que permetrà donar tot el protagonisme a l'instrument.

Un altre dels plats forts del certamen tindrà lloc el divendres 23 d'octubre, a les 22 h (10 euros), al Teatre de l'Ateneu, amb el concert de Carme Candela & Doin'the Thing. Acompanyada de Jose Carra (piano), Jose López (contrabaix) i Guillem Arnedo (bateria), la cantant interpretarà una selecció d'estàndards de jazz de grans autors com Lerner, Porter, Strayhorn, Rodgers i Carmichael, entre altres.

La cloenda del certamen tindrà color igualadí, el dissabte 24 d'octubre (20 h, 10 euros), a La Bastida del Rec, amb Gèls, un duet format per un pare i el seu fill, i el guitarrista Jaume Llombart. Un concert per escoltar paisatges sonors que transcendeixen el marc temporal i, probablement, a alguns espectadors els transportarà a les vetllades del Hot Blues.

L'Estival de Jazz dóna la paraula cada any als artistes que fan jazz a casa nostra, alhora que vol portar aquest gènere a diversos espais de la ciutat. El certamen, que estava previst inicialment per al mes de juny, té el suport de l'Ajuntament d'Igualada. Les entrades per als concerts, tan els de pagament com els gratuïts, s'han de comprar prèviament a la pàgina web www.estivaldejazz.cat o a les xarxes socials, per tal de poder controlar la capacitat de cada sala.