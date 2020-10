El menjar preparat dels restaurants salva el dinar dels assistents a la Mediterrània

Qui de vostès no desitjaria delectar-se amb una amanida de bacallà, un arròs cremós amb calamarsons o una crep de salmó, ben entaulat? Tots, és clar. Però, ahir, alguns dels participants forans de la Fira Mediterrània de Manresa van haver d'improvisar a l'hora de dinar, en el primer dia de tancament de bars i restaurants decretat pel Govern català, i retre tribut a aquestes menges sense els honors merescuts. Des de programadors que conviuen durant aquests dies als Urbi Apartaments i passen pel supermercat per proveir-se i cuinar a l'habitació, fins a artistes que sortien amb bosses de diversos restaurants cèntrics de la ciutat i buscaven un banc on fer parada i fonda, tothom es va espavilar com va poder després de la primera matinal del certamen, que es clourà demà al vespre.

«He arribat a primera hora i necessitava un cafè», explicava Alba Mondéjar, promotora de Laboratorio Flamenco, a la sortida de la jornada per a professionals que va tenir lloc durant el matí a la Taverna del pati del Casino. La dosi de cafeïna calenta es feia necessària a primera hora en una Manresa que es va despertar fredorosa i amb les persianes dels bars abaixades. Unes hores després, ben assessorats pel boca-orella, van encarregar el dinar a Las Vegas i ella i el seu company Gabri Rebollo van poder encarar amb millors perspectives l'estona prèvia a assistir a la representació a l'Anònima de l'espectacle que hibrida el flamenc amb altres arts.

Del mateix establiment van sortir les tapes que Mateu Fité, representant de l'Associació Cultural Esplai, de l'Ametlla de Merola, va gaudir sota el sol en un banc de Sant Domènec esperant l'inici de la jornada de tarda. I els cinc àpats que van creuar la plaça i van entrar per la porta del darrere del Conservatori per abastir els cinc integrants de la companyia La Baldufa, que tres hores després havien d'estrenar La faula de l'esquirol. L'amanida de bacallà, els macarrons, el plat de seques i la carn van entrar de meravella mentre, ells sí, podien parar les dues taules habilitades en un dels passadissos propers a l'escenari. «Som a Manresa des de dimarts, ens estem a l'Urbi i cada dia ens fan una bossa amb menjar per esmorzar, però dinàvem a l'habitació», comentava, en un to fresc, Enric Blasi, membre del grup lleidatà.

Després de presentar l'espectacle De cap per avall en la jornada per a professionals celebrada al Kursaal, Magí Canyelles i Josep Miquel Janés, de la companyia Ambauka, de Molins de Rei, van anar Passeig avall fins a la Creperia Bretona per adquirir unes creps (salmó, xocolata...), una opció per dinar a la qual també es van sumar altres professionals inscrits a la fira.

«Hem estat l'últim mes preparant-nos per poder venir a la fira, ens hauria sabut molt greu si finalment s'hagués suspès», explicava Janés. En les seves paraules s'apreciava l'agraïment que des de molts sectors professionals es va començar a manifestar dijous i es va repetir ahir pel gran esforç realitzat per l'equip organitzador de l'esdeveniment per tenir-ho tot tan a punt com era possible.

«Resulta lloable la feina que han fet», comentava David Coll, promotor de l'Orquestra de Músics d'Arrel de Catalunya, un projecte que s'estrenarà a la fira de l'any vinent. Gemma Roura, de l'equip del festival Ésdansa, recordava l'ensurt de dimecres, quan l'avís que el Govern anunciaria noves mesures restrictives va posar en tensió l'organització de la Mediterrània i tots els qui hi han de prendre part. «Una fira és per relacionar-se», afegia Roura, un sentiment que compartia Alba Mondéjar. «Els espectacles s'han de veure en directe i amb la gent s'hi ha de parlar cara a cara», concloïa.

La Mediterrània més estranya de la història va continuar avançant ahir amb un bon grapat de propostes al llarg del dia. Durant el cap de setmana, els teatres, malgrat tot, continuaran plens.