Una perla escènica per il·luminar el Parc del Cardener

No es va poder presentar en el seu format original, una peça itinerant. La covid ho ha trastocat tot. Però la companyia Pagans, que va actuar divendres a la nit i ho farà un altre cop avui, a les 21 h, al parc del Cardener, a la zona del Pont Nou, van seguir endavant i van fer palès un esforç que per res, ha fet deslluir una encantadora, especial i màgica peça. Quan sigui possible veure el format complet de "Paraules que trenquen ossos" és per no perdre-se-la.

Una llegenda, la tradició oral i mítica de les històries fantàstiques del bosc, els seus habitants, dones d'aigua, minairons€ L'espectador entra en contacte amb el xiuxiueig i el pols del bosc, una callada però latent veu en un submón massa ignorat, volgudament no escoltat. Un moment envoltat de serenor, de pau en un entorn, el parc del Cardener, que esdevé un escenari perfecte. Fins i tot, els sempre temuts i enutjosos cares blaves malauradament sempre presents a les platees dels teatres, queden justificats en aquesta peça; i és que a "Paraules que trenquen ossos", la tecnologia fa acte de presència per esdevenir aliat d'aquesta història. Un magnífica posada en escena que a través dels telèfons mòbils entregats a l'entrada (degudament i prèviament desinfectats) són autèntics instruments de comunicació per connectar l'espectador amb aquesta suposada i màgica veu del bosc.

Una peça curiosa, atractiva malgrat que la inesperada arribada del fred va fer enyorar una sessió un xic més càlida, segurament ideal per al mes de juny. Però malgrat les adversitats -fred i covid-, una perla d'aquesta distòpica Fira Mediterrània 2020.