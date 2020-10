La música se sobreposa a la pandèmia

Cada artista té una història per explicar en un any per oblidar. Setmana a setmana, mes a mes, molts esdeveniments van anar caient del calendari, els discos van quedar a mig enregistrar o amb la promoció guardada en un calaix i l'agenda de concerts es va desplomar de cop i volta, fins a límits que costarà de recuperar. I, malgrat tot, la Fira Mediterrània de Manresa s'ha alçat en aquest panorama desolador que de mica en mica va agafant color i està donant l'oportunitat de donar a conèixer el seu treball a molts cantants, músics i intèrprets de diverses disciplines escèniques. Un oasi en el desert.

Dues de les propostes que s'han pogut veure a la fira manresana van patir, d'una manera o altra, el confinament, l'aturada, el punt i a part. Però, alhora, es van beneficiar de l'ocasió de repensar-se, afinar-se, millorar. El sallentí Roger Andorrà, d'una banda, i el duet que formen Elena Tarrats i Marc Vilajuana, de l'altra, va parlar ahir amb aquest diari per explicar com han viscut el darrer mig any, els neguits, les inquietuds i les esperances d'aquest 2020 convuls. Els tres artistes comparteixen la voluntat i la necessitat de no cremar el seu treball, de donar-li el temps i la pausa que tota creació demana. Saben que les actuacions aniran tornant, i agraeixen l'oportunitat que els ha donat la fira per explicar-se.