Una perla escènica il·lumina el Cardener

No es va poder presentar com a peça itinerant, però la companyia Pagans, que va actuar divendres i ahir a la nit al parc del Cardener, a la zona del Pont Nou, ha creat una encantadora i màgica peça. Quan es pugui veure el format complet de Paraules que trenquen ossos és per no perdre-s'ho. Escenifica les històries fantàstiques del bosc, amb dones d'aigua i minairons. L'espectador, amb telèfons mòbils entregats a l'entrada (ben desinfectats), entra en contacte amb el xiuxiueig i el pols del bosc, una callada però latent veu. Un moment de pau en un entorn perfecte.„ Assumpta Pérez