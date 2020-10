Erri de Luca ajorna el seu viatge a Manresa a causa de la covid i no participarà al Tocats

L'escriptor italià Erri de Luca no participarà en el Tocats de Lletra, el festival literari manresà que se celebrarà del 20 d'octubre a l'1 de novembre, a causa de l'actual incertesa de la situació sanitària i per motius preventius de seguretat, segons va informar l'empresa editorial de l'autor. Erri de Luca, nascut a Nàpols el 1950, és un dels grans escriptors italians i havia de ser entrevistat pel periodista i escriptor Genís Sinca, el dia 28 d'octubre, a les 20 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal, amb entrada gratuïta. L'organització del festival treballa per substituir aquest acte amb la presència d'algun autor o autora i manté la voluntat de reprogramar la presència d'Erri de Luca en una nova data, un cop la situació de la pandèmia tant a Catalunya com a Itàlia ho faci possible. La 14a edició del Tocats, que serà presencial, també ha preparat un apartat de festival virtual, amb una trentena de Càpsules poètiques amb dues activitats online i nou actes que es podran seguir en directe per Internet.