Quatre dies d'espectacles compensen el peatge de 15 dies de quarantena

Les comparatives són odioses. L'any passat van acudir a la Fira Mediterrània 184 professionals estrangers. Enguany n'han vingut set. En fi... les circumstàncies són les que són. Ahir tres van apuntar-se a una visita guiada per conèixer la història de la ciutat, amb un recorregut pel carrer del Balç i la basílica de la Seu. Els va acompanyar Núria Sanz Manrique, guia de Manresa Turisme. Ja coneixien la Fira i, per gaudir de quatre dies d'espectacles, des de dijous fins ahir, estan disposats a pagar el peatge que els espera a la tornada als seus països: 15 dies de quarantena.

Steven Budd, un mànager musical londinenc que volta per festivals de Corea, l'Índia i l'Àfrica, va venir per primer cop a la Mediterrània l'any passat, però creu que enguany, tot i que l'oferta ha estat menor, hi ha hagut artistes més interessants: ha vist l'espectacle inaugural amb ZA! & la TransMegaCobla («fantàstic»), Nocturns i diamants de Coloma Bertran («molt intel·ligent i a grans veus»), el pianista Marco Mezquida («gran jazz»)... «Com a amant de la música, és un privilegi haver gaudit de l'experiència tot i el peatge de la quarantena», afirmava durant el recorregut, acompanyat de la seva xicota, Jackie Adedeji.

Marisol Palomo, nascuda a Bèlgica i amb arrels gallegues, és cantant del grup Ialma, i, amb Michel Schoonbroodt, tenen una agència que des de Brussel·les promociona 54 artistes internacionals. Amb la pandèmia han perdut 58 concerts i només n'han pogut tirar endavant tres. Malgrat tot, han vingut a Manresa «per donar suport als artistes i a la Fira, més que a comprar o a vendre». Han estat en una desena d'edicions de la Mediterrània i coneixen la ciutat plena de gent, però aquest cop han hagut de fer valer l'amistat amb Pilar Garcia, de Las Vegas, i endur-se el menjar als Urbi Apartaments. Tot plegat per la «importància de veure música en directe».