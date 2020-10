El Sambori premia dues alumnes de l'escola de Castellnou i una de la Diocesana Navàs

L'Espai Òmnium de Manresa va acollir divendres passat, 16 d'octubre, el lliurament dels guardons del 14è Premi Sambori Òmnium, corresponent a la fase territorial i als premiats de les comarques del Bages i el Moianès. Els guardons van distingir les alumnes de primària de l'Escola l'Olivar de Castellnou de Bages Laia Vives Pereira, per la narració titulada "La Beluga i el cavallet de mar", i Íngrid Manubens Torrades, per l'obra "Mar, la sirena diferent"; i també, Íngrid Rodríguez Chavarría, que cursa secundària a l'Escola Diocesana de Navàs, pel text amb "Tot té un final".

El Sambori és un premi escolar de narrativa que té per objectiu promoure l'ús literari del català tant a primària com a secundària. L'acte de lliurament s'hauria d'haver efectuat el mes de març passat, en el transcurs d'una festa literària a Berga, amb presència de tots els nois i noies premiats dins la demarcació territorial integrada per les comarques centrals de Bages, Moianès, Solsonès i Berguedà.

Pel que fa al veredicte nacional, que s'hauria hagut de donar a conèixer a Barcelona el passat mes de juny, encara no s'ha fet públic, tot esperant de poder-lo publicitar aviat en unes circumstàncies més idònies.

En aquest acte es va presentar el XV Premi Sambori Òmnium 2021, les bases del qual es podran consultar al web d'Òmnium Cultural i seran trameses a tots els centres escolars de Catalunya, Andorra, Catalunya Nord i la Franja.

Els originals de les obres presentades, de temàtica lliure, cal enviar-los a la web, amb el termini obert fins al 12 de febrer de 2021.