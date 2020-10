Solsona s'afegeix a l'Any Carner amb una mostra i un espectacle teatralitzat

Solsona s'afegeix a la commemoració de l'Any Carner amb una exposició itinerant sobre la vida i l'obra de qui va ser conegut com el príncep dels poetes, i una teatralització amb titelles de faules de La Fontaine per a infants. Ambdues propostes es podran veure aquest mes al saló de les Homilies d'Organyà de la biblioteca Carles Morató.

La mostra, titulada Josep Carner. Dir molt en un mig dir seria mon afany, estarà instal·lada entre avui i el dia 31 d'aquest mes i es podrà visitar en l'horari de la biblioteca (dimarts, divendres i dissabte de deu a dos quarts de dues, i de dilluns a divendres, de quatre a vuit). Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, repassa les etapes vitals i literàries del poeta.

Per complementar la commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Josep Carner (1884-1970), el dijous 29 a les sis de la tarda el Servei de Biblioteques porta a Solsona l'espectacle Faules de La Fontaine, a càrrec de Núria Cabrera. En aquesta proposta, que combina poesia, humor, titelles i música, els animals posen en escena els tòpics característics de les persones. El públic infantil hi sentirà algunes de les faules més conegudes del francès Jean de La Fontaine que van ser traduïdes al català per Josep Carner. És una activitat gratuïta, però cal reservar-hi plaça, per telèfon (973483839) o per correu electrònic ( biblioteca.solsona@ajsolsona.cat). Inicialment es preveu dur a terme al saló de les Homilies d'Organyà sense acompanyants, tot i que si el temps ho permet, es traslladarà a la plaça amb la possibilitat que també s'hi quedin els adults.