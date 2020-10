La companyia La Macana porta al Mercat de les Flors la reflexió intergeneracional «Pink Unicorns»

La companyia gallega La Macana portarà aquest dimecres i divendres al Mercat de les Flors 'Pink Unicorns', una peça "enèrgica, tendre i divertida" protagonitzada per un home i el seu fill adolescent que explora les relacions i les diferents etapes de la vida sota la premissa de les grans diferències intergeneracionals, determinades principalment per la tecnologia i la nova manera dels joves de comunicar-se a través de les xarxes. La cerca dels punts en comú ens presenta un espectacle en el qual, a través del cos, s'estableix el diàleg entre pare i fill. Aquest nou treball de La Macana està dirigit pels coreògrafs Caterina Varela i Alexis Fernández en col·laboració amb el coreògraf franco-algerià radicat a Alemanya Samir Akika.

Caterina Varela, també co-autora de l'obra, defineix la peça com "una obra amb un to molt divertit, però també amb una gran exigència", on els intèrprets Alexis Fernández 'Maca' i Paulo Fernández, acaben esgotats. "Hem fet moltes peces en aquests anys de La Macana, però aquesta és especial", ha assegurat. A més, ha defensat que no pretenien que fos una obra "sensiblera", però ha avisat que el públic es queda amb el cor encongit, perquè parla d'una "relació universal", ha dit Varela, que destaca com el més interessant de la peça el fet de trobar un lloc comú entre generacions.

Segons explica Fernández 'Maca', el fons de pantalla del telèfon mòbil del seu fill és un unicorn rosa: "A la meva època, essent jo adolescent, el rosa el mantenia lluny, dels unicorns no n'havia ni sentit a parlar i els telèfons mòbils no existien".

La companyia La Macana, resident a Galícia, va ser formada l'any 2009 per la ballarina, coreògrafa i productora gallega Caterina Varela i pel ballarí i coreògraf d'origen cubà de renom internacional Alexis Fernández, que ha format part de les companyies com Danza Contemporánea de Cuba i ha ballat per a companyies com La Intrusa o Sébastien Ramirez & Honji Wang. Les seves peces comptem amb un potent material físic i una poètica acurada.

'Pink Unicorns' es va crear en part durant una residència de vuit setmanes al Theater im Pumpenhaus i al Theater Bremen, que en són coproductors.