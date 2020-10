El Tocats de lletra arrenca avui amb una conversa amb Eva Baltasar

La catorzena edició del festival literari Tocats de lletra arrenca avui (19 h, Espai Plana de l'Om) amb una conversa amb l'escriptora Eva Baltasar (Barcelona, 1978). A la primavera va publicar la novel·la Boulder, sobre una dona solitària que coneix l'amor i el fet de ser mare; i que havia generat expectació després de l'èxit del seu debut novel·lístic, Permagel, sobre una dona lesbiana amb dificultats per relacionar-se amb l'entorn i que va merèixer el premi Llibreter del 2018. Però si ara és coneguda com a novel·lista, Baltasar és autora de nombrosos poemaris sobre l'amor, la condició de dona i la identitat. Per assistir a la conversa, coordinada pel manresà Jordi Estrada, cal aconseguir invitació a www.kursaal.cat o bé a les taquilles del teatre. L'acte també es podrà seguir en línia a través de tocatsdelletra.cat.

L'edició d'enguany, que versarà sobre la ciutat poètica i programa 25 actes a l'entorn de la poesia, la paraula i la música, s'inaugurarà oficialment demà (20 h, Sala Petita del Kursaal) amb l'espectacle Afecte i vernacle, a càrrec del saxofonista Llibert Fortuny i el poeta Josep Pedrals.