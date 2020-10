Avui arriba a les llibreries l'adaptació gràfica del fenomen mundial «Sàpiens»

Avui arriba a les llibreries l'adaptació gràfica de "Sàpiens" (Edicions 62), de Yuval Noah Harari, probablement l'obra de divulgació històrica més influent dels darrers anys, que s'ha revelat com tot un fenomen de vendes internacional, amb 16 milions d'exemplars venuts en 60 idiomes a tot el món. La versió gràfica, totalment reformulada i des d'una perspectiva completament nova, l'ha realitzat el mateix autor en col·laboració amb els artistes de còmic David Vandermeulen (coguionista) i Daniel Casanave (il·lustrador).

En aquesta versió gràfica de l'extraordinària història del gènere humà, Yuval Noah Harari, Vandermeulen i Casanave narren el naixement de la humanitat des de l'aparició de l'homo sapiens fins a la revolució agrícola.

"Sàpiens: el naixement de la humanitat" relata com un simi insignificant es va convertir en l'amo del planeta Terra, capaç de dividir l'àtom, de viatjar a la Lluna i de manipular el codi genètic de la vida.

Aquesta història gràfica vol arribar a tots els públics i captivar tots aquells que no solen relacionar-se amb la ciència i la història. Per això, els dibuixos i els diàlegs són plens d'enginy i humor. El format gràfic ofereix als lectors una nova mirada intel·lectual i artística del passat. Com a exemples: la primera trobada entre els sàpiens i els neandertals, s'explica a través de les obres mestres de l'art modern; i l'extinció dels mamuts i dels tigres de dents de sabre es recrea com en una pel·lícula de detectius.

Coincidint amb la publicació de Sàpiens: el naixement de la humanitat, els lectors trobaran disponible també per primera vegada l'obra completa de Yuval Noah Harari en ebook reunida en un mateix volum.

Debate publica l'edició del llibre en castellà.



L'autor

Yuval Noah Harari és doctor en Història i un autor de gran èxit, considerat avui dia com un dels intel·lectuals més influents del món. Dels seus cèlebres llibres -"Sàpiens. Una breu història de la humanitat", "Homo Deus. Una breu història del demà", i "21 lliçons per al segle XXI" se n'han venut 27,5 milions d'exemplars.

Els han recomanat Barack Obama, Chris Evans, Janelle Monáe, Bill Gates, entre molts altres, i The Guardian va reconèixer a "Sàpiens" el mèrit d'haver revolucionat el mercat de no-ficció i d'haver popularitzat els «llibres per pensar».

Harari, de 44 anys i nascut a Israel, es va orientar cap al món acadèmic i es va doctorar a la Universitat d'Oxford. Periòdicament publica articles a la premsa, en diaris com el New York Times, l'FT i The Guardian; participa en conferències, entre les quals, recentment, la de Davos del 2020, i ha concedit entrevistes sobre la crisi global del coronavirus als principals canals de notícies, com la CNN i la BBC.

El 2019, Yuval i el seu marit (Itzik Yahav) van fundar conjuntament Sapienship, una empresa d'impacte social amb projectes en els àmbits de l'entreteniment i la formació. L'objectiu central de Sapienship és focalitzar el debat públic en els principals reptes globals als quals el món s'enfronta avui dia.

Yuval Noah Harari és professor d'Història a la Universitat Hebrea de Jerusalem, i les seves investigacions se centren en qüestions macrohistòriques, com ara: quina relació hi ha entre la història i la biologia? Quina és la diferència essencial entre l'Homo sàpiens i altres animals? Quins interrogants ètics plantegen la ciència i la tecnologia al segle XXI?