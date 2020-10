DeBolsillo treu al mercat l'adaptació gràfica del clàssic «1984» de George Orwell

DeBolsillo ha tret al mercat l'adaptació oficial a novel·la gràfica de la distopia més cèlebre de tots els temps, "1984", de George Orwell. Un dels llibres que roman cada any en les llistes dels més venuts i que amb els últims esdeveniments a nivell mundial, cobra més actualitat que mai.

Aquesta adaptació gràfica és la primera i única avalada pels hereus d'Orwell. La novel·la trasllada el lector a l'any 1984, en una ciutat, Londres, lúgubre i tenebrosa, vigilada per una Policia del Pensament que controla de manera asfixiant la vida dels ciutadans. Winston Smith és un peó d'aquest engranatge pervers, i la seva comesa és reescriure la història per adaptar-la al que el Partit considera la versió oficial dels fets, fins que decideix replantejar-se la veritat de sistema que els governa i sotmet.

El prestigiós il·lustrador brasiler Fido Nesti, que treballa en el món de la il·lustració i els còmics des de fa més de vint anys, reelabora en aquestes pàgines, dotant de rostres, cossos i paisatges, un món que cada dia que passa ens resulta més proper. Un llibre que ha fascinat a desenes de milions de persones a tot el món i que s'ha convertit en un toc d'atenció i una denúncia.

L'autor

George Orwell (Motihari, Índia, 1903 - Londres, 1950), el nom real del qual era Eric Blair, va ser novel·lista, assagista i mestre de periodistes. Es podria dir que la seva breu vida resumeix els somnis i els malsons de el món occidental al segle XX.

Durant la Segona Guerra Mundial, va col·laborar amb la BBC i es va consagrar al Tribune i l'Observer com un dels millors prosistes en llengua anglesa. Va fabular les perversions del socialisme ("La rebel·lió dels animals", 1945) i va arribar a anticipar nous tipus de societat burocràtica i hiperpolítica ("1984", 1949).

Fido Nesti, nascut a São Paulo, Brasil, és un artista autodidacta que treballa en el món de la il·lustració i els còmics des de fa més de vint anys. Les seves obres han aparegut en publicacions com, per exemple, The New Yorker, Rolling Stone i Playboy. Així mateix, ha dissenyat les cobertes i els interiors de diversos llibres. És autor de les adaptacions a la novel·la gràfica de "Los Lusiadas", "La máquina de Goldberg" i "1984".

Amb 1984, DeBolsillo compta ja amb les dues obres mestres d'Orwell ("1984" i "La rebel·lió dels animals") en format còmic