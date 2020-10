Gironella inicia aquest diumenge un cicle escènic de tardor amb cinc propostes

La representació de l'espectacle de circ The Incredible Box donarà diumenge el tret de sortida a la programació escènica de Gironella, que acull algunes de les propostes que van quedar ajornades a causa de la pandèmia. El cicle té cinc sessions, el plat estrella del qual és el concert que el Grup Obeses i la Cobla Berga Jove oferiran al pavelló poliesportiu el dia 21 de novembre. Totes les entrades es poden adquirir a la pàgina web Entradium.com al preu de 5 euros, excepte les d'Obeses i la Cobla, que valen 12 euros.

The Incredible Box és una producció de la companyia de circ La Tal que revisa en clau paròdica un espectacle que es va estrenar fa un segle i mig. La funció d'aquest muntatge amb el qual el grup ha actuat arreu d'Europa tindrà lloc al Local del Blat, aquest diumenge 25 d'octubre a les 18 h.

La segona cita del cicle portarà a Gironella la cantant manlleuenca Paula Valls, el diumenge 8 de novembre a les 18 h al renovat Espai Santa Eulàlia. L'artista repassarà els temes del seu darrer treball, I AM (2018), on fa una mirada introspectiva a partir de ritmes i sons de la música negra nord-americana.

Els dies 14 i 15 de novembre (18 h), el Local del Blat acollirà dues funcions de l'obra de teatre El silenci dels telers, en la producció de la qual l'Ajuntament va contribuir com a mecenes. Creada per la gironellenca Maria Casellas, en aquesta peça es parla de com era la vida a les colònies tèxtils del Berguedà.

El 21 de novembre, a les 21 h, al pavelló, serà el torn del projecte musical que comparteixen el grup Obeses, liderat per Arnau Tordera, i la Cobla Berga Jove. Aquesta fusió entre el rock i la música tradicional es va estrenar l'any passat, es va veure a la Fira Mediterrània de Manresa i ara viurà l'últim bolo a Gironella.

Finalment, el 28 de novembre, al Local del Blat (17.30 h), se celebrarà el Festival Test, amb cinc obres de microteatre.

Tal com va explicar Lluís Vall, regidor de Cultura del consistori gironellenc, s'ha volgut tirar endavant la programació en aquests temps difícils que estem vivint. Les funcions es duran a terme seguint les restriccions sanitàries per tal que l'assistència del públic es faci amb seguretat.