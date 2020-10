Maeva publica "Grecomanía" per a infants a partir de 6 anys

Després d'"Egiptomanía", un espectacular volum il·lustrat adreçat a petits lectors a partir de 6 anys -que permet manipular i desplegar solapes- per conèixer la civilització de les piràmides, publicat el 2017, Ediciones Maeva acaba de treure al mercat "Grecomanía", que signen novament Emma Giuliani i Carole Saturno. Un llibre també per a infants a partir de 6 anys que proposa un viatge en el temps per conèixer el bressol de la cultura europea de la qual en som hereus. A través d'Atenas, el Partenó, l'àgora i la democràcia, els deus de l'Olimp, la guerra i la conquesta o les epopeies d'Homer.

Les autores

Emma Giuliani: dissenyadora gràfica nascuda el 1978, viu als afores de París. Treballa en el taller SAJE especialitzat en gràfics i creació. Ha publicat per al públic infantil "Voir le jour" i "Bulles de savon", a Éditions des Grandes Personnes.

Carole Saturno: periodista i escriptora de literatura infantil i juvenil ha publicat, entre d'altres: "Du monde dans ta cuisine" i el premiat "Enfants d'ici, parents d'ailleurs", història i memòria de l'èxode rural i la immigració, ambdós editats per Gallimard jeunesse. També ha participat en l'obra "Eux, c'est nous!". Acaba de mudar-se de París per instalar-se a Bruselas.