Un policia que connecta amb els lectors

? Marc Pastor (Barcelona, 1977), que treballa a la secció científica dels Mossos d'Esquadra, s'ha destacat en la darrera dècada com un dels autors més reconeguts en el camp de la literatura negra i fantàstica. Amb novel·les com «L'any de la plaga» (2010), «Bioko» (2013), «Farishta» (2017) i «Els àngels em miren» (2019), Pastor ha aconseguit el favor del públic, captivat per unes històries que sovint transiten entre l'hiperrealisme i els elements onírics i sobrenaturals. Amb el nou llibre, s'estrena al segell Mai Més.