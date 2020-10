Les sales de concerts acusen el Govern d'incomplir l'última promesa d'ajuts al sector

Les sales de concerts se suma a la denúncia del conjunt del sector de l'oci i acusa el Govern d'incomplir els "compromisos" en matèria d'ajuts econòmics i suport a activitats limitades per frenar la pandèmia. L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC) es mostra "perplexa" i "incrèdula" per haver quedat fora del paquet de 40 milions anunciat per al sector de l'hostaleria i constata un "canvi de criteri". Segons expliquen, la setmana passada l'executiu va reunir tot el sector de l'oci nocturn per traslladar que els inclourien en aquest paquet i en mesures com la rebaixa dels lloguers. Les sales acusen el Govern de "menystenir un sector sencer" i li retreuen mesos de "promesos i compromisos incomplerts de forma reiterada".

Els representants de les sales de concerts privades van rebre confirmació ahir mateix per part de la Consellera de la Presidència, Meritxell Budó, que les sales i el conjunt d'activitats etiquetades com a oci nocturn quedaven excloses de les mesures d'ajuda per compensar les noves restriccions d'activitat. A l'hora d'emetre el comunicat, dimarts al vespre, l'ASACC estava esperant que el Conseller d'Interior, Miquel Sàmper, els informés d'uns ajuts específics destinats al seu sector, tal i com asseguren que els va traslladar el Conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, ahir mateix al migdia.

Per tot plegat, després de set mesos amb les sales aturades i d'incomptables peticions per poder tornar a la feina en funció de la seva activitat (musical) i no de la seva llicència (de sala de festes), les sales manifesten ja "la més completa incredulitat i falta de confiança en el Govern".

"Podem entendre la complexitat en la gestió d'aquesta crisi per part del Govern, però no podem acceptar que es menystingui un sector sencer que està patint les conseqüències d'aquesta pandèmia com cap altre, una part sense cap mena d'ajuda des de fa 7 mesos", lamenten.