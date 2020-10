«Alguns dies d'ahir» de Jordi Casanovas, aquest diumenge a la sala gran del teatre Kursaal

La sala gran del Kursaal acollirà aquest diumenge, 25 d'octubre a les 18h, la presentació de l'espectacle 'Alguns dies d'ahir', una obra teatral de Jordi Casanovas i que dirigeix Ferran Utzet, que retrata la vida d'una família durant els mesos claus del 'procés'.

La família Font, que viu en una població a uns trenta minuts de Barcelona i de poc més de deu mil habitants, veu sacsejada la seva quotidianitat a partir dels fets polítics que succeeixen a Catalunya durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2017. En set dies posteriors a altres set dies políticament molt determinants, la família es troba al voltant d'una taula i comenta o discuteix el que passa a fora, el que els passa a dins i com això els està transformant en una petita o gran mesura.

L'obra està protagonitzada per Míriam Iscla, Abel Folk, Maria Ossó i Francesc Cuéllar. Les entrades per 'Alguns dies d'ahir' de Jordi Casanovas tenen un preu de 26€ i de 22€ per als majors de 65 anys, 6 euros per als menors de 25 i 19 euros amb Carnet Galliner i es poden comprar tant a les taquilles com per internet a www.kursaal.cat.