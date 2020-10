Berga aposta per una programació cultural de tardor segura amb espectacles de música i teatre

La nau extraterrestre que abduïa la butaca de la platea d'un teatre va ser la imatge gràfica escollida per anunciar la programació cultural d'hivern i primavera del Teatre Municipal de Berga el passat mes de gener. No va ser una invasió alienígena, sinó l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, el que va produir la suspensió de la majoria d'espectacles programats entre els mesos de febrer i juliol. Ara, la mateixa nau ha tornat a sobrevolar el pati de butaques per anunciar que la cultura és segura i que la programació no s'atura. En aquesta ocasió, la temporada de tardor estarà formada per 6 propostes de música i teatre que es portaran a terme durant els mesos de novembre i desembre de 2020. La meitat dels espectacles seran nous, mentre que la resta de propostes han estat reprogramades. La regidora de Cultura, Roser Valverde, s'ha mostrat esperançada que la programació tingui una bona acollida i espera que "el públic respongui positivament a l'oferta cultural de la ciutat i també a la que s'ofereix arreu de la comarca".

D'altra banda, l'Ajuntament de Berga ha adoptat les mesures d'higiene i seguretat establertes per les autoritats governamentals i sanitàries per convertir l'equipament teatral en un espai segur. Tot això, amb la voluntat que la ciutadania torni a gaudir d'una oferta cultural variada a la ciutat, a través d'espectacles pel públic familiar, muntatges amb perspectiva femenina i concerts amb artistes reconeguts. La regidora de cultura ha esmentat la importància de la cultura en la situació actual de pandèmia. Per a Valverde, "la cultura també és salut i forma part de les eines que tenim per combatre aquesta crisi sanitària i social. En aquest sentit, la cultura no només és un bé essencial o un espai de seguretat, sinó que també forma part de la solució a la situació que estem patint tots plegats".

La programació ha estat impulsada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i Programa.cat.



Un univers de bombolles de sabó



L'artista de prestigi internacional, Pep Bou, obrirà la temporada cultural de tardor amb l'espectacle 'Pep Bou Experiències' per mostrar el seu fascinant univers format per bombolles de sabó. L'espectacle, estructurat amb tocs antològics, és una impressionant mostra dels processos constants de recerca del creador/alquimista al seu laboratori. Es tracta d'una síntesi inèdita d'un llenguatge audiovisual i teatral que ha fascinat el públic de tots els continents. L'espectacle és un viatge cap a mons poètics i onírics partint de tres elements senzills, però essencials: el sabó, l'aigua i la música. L'actuació es realitzarà el diumenge, 1 de novembre, a les 6 de la tarda.

Música d'una experiència confinada

Pau Vallvé és un músic i compositor que compta amb més de 20 anys d'experiència damunt dels escenaris. El Teatre Municipal de Berga acollirà la presentació del seu dissetè treball discogràfic titulat 'La vida és ara', nascut d'una experiència personal de l'artista. Segons explica Vallvé, pocs dies abans del confinament es va separar i va anar a viure uns dies a l'estudi, de forma provisional. L'estat d'alarma el va enganxar allà i ja no va poder sortir-ne fins al cap de 75 dies. El nou disc de Pau Vallvé és el resultat del seu confinament a l'estudi, on va compondre i gravar les cançons amb els instruments que tenia a l'abast. És un disc que suposa un canvi important i un canvi d'etapa. El concert es farà el dissabte, 7 de novembre, a les 9 del vespre.



L'heroïcitat quotidiana i la pressa



'La nena dels pardals' és un espectacle poètic i emocionant sobre heroïnes i herois quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels infants. La representació adreçada a tot tipus de públics, especialment a partir de 5 anys, es basa en un fet històric real que es remunta al 1958, moment en què Mao Zedong va declarar la guerra als pardals i va provocar la quasi extinció d'aquests ocells a la Xina. La mesura va fer que no hi haguessin ocells que es mengessin els insectes i les plagues van arrasar les collites, fet que va produir la mort d'entre 30 i 40 milions de xinesos, a causa de la fam. L'actuació protagonitzada per Xavi Idàñez i Txell Botey compta amb música en directe de La Tresca i la Verdesca. L'espectacle es realitzarà el diumenge, 15 de novembre, a les 6 de la tarda.



Enfrontar-se a les contradiccions



Ramon Madaula, Jaume Madaula i Júlia Truyol posaran en escena l'obra 'Els Brugarol' sota la direcció de Mònica Bofill. El muntatge explica la història d'una família de l'alta burgesia catalana. L'Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. Això suposa un fet inconcebible pel seu pare, Antoni Brugarol, qui recorrerà a tota mena d'argúcies i xantatges per aconseguir que l'Anna es faci enrere. Ramon Madaula escriu i protagonitza aquesta comèdia familiar amb grans dosis d'humor àcid i intel·ligent que enfronta cara a cara les contradiccions dels seus protagonistes. Dues generacions i dues maneres d'entendre el món en una societat on tots voldríem creure'ns un model de coherència absoluta. L'obra es portarà a terme el diumenge, 22 de novembre, a les 6 de la tarda.



Les colònies tèxtils en clau femenina



'El silenci dels telers' és una proposta nascuda del llibre d'Assumpta Montellà, que recull testimonis reals de diferents generacions de dones. Maria Casellas i Andrea Portella són les dues actrius que protagonitzen l'obra i que mostraran les veus d'aquestes dones. Elles van ser el motor de la indústria catalana i les que van fer créixer un dels patrimonis de les comarques d'interior, les colònies industrials. En paraules de Maria Casellas, "l'obra retrata el dia a dia de l'univers de les colònies tèxtils, la memòria de tot un segle". El muntatge es representarà el diumenge, 29 de novembre, a les 6 de la tarda.



Experimentació musical



Magalí Sare i Sebastià Gris tancaran la programació cultural el divendres, 18 de desembre, a les 9 del vespre. El duet presentarà el seu nou disc titulat 'A boy and a girl' produït per David Soler i Santi Careta. Després del seu primer disc en solitari, Magalí Sare inicia una nova etapa en què aposta per l'experimentació i la creació d'una unió entre la música clàssica i moderna, dos mons que sempre han estat presents en la seva trajectòria. D'aquí neix aquesta proposta formada per un conjunt de cançons d'orígens tan diferents com el folklore mallorquí i la música clàssica de cambra, totes elles abraçades pels diferents paisatges que crea l'electrònica. Magalí Sare es va donar a conèixer al gran públic com a soprano del Quartet Mèlt, formació guanyadora del concurs de TV3 'Oh Happy Day' l'any 2015. També ha estat la veu del disc 'ESTÓMAC' de la pianista i compositora, Clara Peya, té un duet amb el contrabaixista, Manel Fortià, i ha interpretat la cançó de l'anunci d'estiu d'Estrella Damm de 2020.



Informació i venda d'entrades



La venda d'entrades es realitzarà a la taquilla del Teatre Municipal de Berga, una hora abans de l'inici dels espectacles, i també es podran adquirir a través de la plataforma de venda d'entrades online www.ticketara.com. L'àrea de Cultura també posa a disposició de la ciutadania un canal de reserva d'entrades a través de l'adreça de correu electrònic cultura@ajberga.cat i als telèfons 600 463 398 i 93 821 43 33. L'horari d'atenció telefònica serà de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.



Mesures d'higiene i seguretat per la Covid-19



El Teatre Municipal de Berga comptarà amb un protocol de prevenció per tal de garantir la seguretat dels artistes i el públic. L'ús de la mascareta serà obligatori per accedir al recinte i també durant el desenvolupament dels espectacles. L'equipament disposa de dispensadors de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans. S'ha reduït l'aforament de la sala i es porten a terme les tasques de desinfecció i ventilació de l'espai, seguint els protocols d'higiene i seguretat. El públic assistent haurà de respectar les butaques assignades i no podrà fer ús dels seients bloquejats i precintats. Es recomana la compra d'entrades online i el pagament amb targeta a la taquilla. Per tal d'evitar aglomeracions als accessos del teatre, es recomana al públic arribar al recinte amb antelació. Per últim, la sortida de la sala es realitzarà de forma esglaonada i per files, seguint les indicacions del personal del teatre.