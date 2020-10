Una dona abandonada espera una trucada

Pedro Almodóvar torna aquesta setmana amb el curt La voz humana, una adaptació lliure del relat homònim de Jean Cocteau protagonitzada per Tilda Swinton. En la versió del cineasta, que es va preestrenar al Festival de Venècia, una dona mata el temps mirant les maletes del seu amant, que l'abandona per casar-se amb una altra dona.

«Crec que serà l'última vegada que tornaré a molestar el text de Cocteau amb la meva adaptació», va dir Almodóvar a Venècia, reconeixent que el film –un curtmetratge de 30 minuts– és «un experiment» de llibertat, fet en anglès i modernitzant la seva desconsolada protagonista, interpretada per la londinenca Tilda Swinton.

El director manxec, però, ha fet una versió molt lliure de la peça de Cocteau en què una dona abandonada suplica per telèfon al seu amant que torni. «D'una manera gairebé natural, jo volia fer una cosa ja no tan sols diferent sinó gairebé oposada», va apuntar Almodóvar: «Perquè, d'altra manera, no reconeixia com a contemporània la dona que espera i parla amb el seu examant».

Al llarg de la història del cinema, diferents actrius s'han enfrontat al text del poeta francès, com Anna Magnani i Ingrid Bergman. En la filmografia almodovariana, també hi trobem el rastre de La veu humana en La ley del deseo, on Carme Maura l'emula, i en l'origen de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

«La situació d'una dona abandonada, sola i vorejant la bogeria, al costat del seu gos, també abandonat, i amb qui comparteix el dol i un grapat de maletes ja preparades, és una situació dramàtica que sempre m'ha estimulat», va comentar Almodóvar. En la versió del director espanyol, Tilda Swinton parla amb uns auriculars sense fil, dona voltes desesperada per una casa de disseny i veu en una destral i en els ansiolítics el remei que posi punt final al seu patiment.

«Han desaparegut la majoria de les paraules de Cocteau», va reconèixer Almodóvar: «No hem corregit un clàssic, sinó que l'he digerit d'una manera absolutament meva que implicava reescriure el text i respectar la situació de soldat, desesperació i dol d'aquesta dona que està en una situació d'espera».