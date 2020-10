Més de 150 edificis seran visitables aquest cap de setmana al 48H Open House

Un total de 154 edificis de Barcelona i la seva àrea metropolitana obriran les portes al públic aquest cap de setmana amb motiu de l'11 edició del Festival d'Arquitectura 48h Open House BCN, que ha programat unes 200 activitats presencials i virtuals.

Els organitzadors de l'esdeveniment han assegurat que les activitats proposades han estat revisades pel PROCICAT i "compleixen les mesures de seguretat", el que permetrà que els ciutadans puguin conèixer "allò que no imaginen darrere d'una façana, mentre un arquitecte o un guia els acompanyaran i explicaran tècniques, efectes, vivències i anècdotes".

Una de les novetats d'aquesta edició, marcada per la pandèmia del coronavirus, és que el festival allargarà la seva programació més enllà del pròxim cap de setmana i durant tota la tardor, amb una exposició sobre els seus deu anys d'història que es podrà veure fins al 31 de desembre a l'Espai Mercè Sala de Barcelona.

Així mateix, els dies 14 i 15 de novembre tindrà lloc el primer festival d'arquitectura Open House Worlwide, que reunirà, en línia, diferents ciutats del món que formen part de la xarxa internacional Open House per exposar i debatre sobre els temes arquitectònics que preocupen tothom.

Tota la programació del 48h Open House gira aquest any al voltant de la temàtica "La ciutat saludable, la ciutat dels 15 minuts", un concepte amb el qual es reivindica que la ubicació dels serveis bàsics estigui a una distància màxima de quinze minuts, caminant, per als ciutadans.

A cadascun dels edificis participants hi haurà un vinil a terra amb un codi QR amb propostes de podcast o d'itineraris guiats.

Durant el cap de setmana, es podran visitar immobles de Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Vilassar de Dalt, mentre que els dies 14 i 15 de novembre seran de Sant Joan Despí.

Les visites poden organitzar-se per itineraris temàtics com el de la ciutat-barri, aquella ciutat que propicia un urbanisme de proximitat i una mobilitat sostenible i al mateix temps és capaç d'adaptar-se als canvis, amb activitats com la trobada sobre mobilitat sostenible a la Casa Seat i itineraris amb bicicleta que connecten l'àrea metropolitana de Barcelona, o les visites als dipòsits subterranis de regulació d'aigua de la ciutat.

La ciutat mediterrània, que té en compte el clima i la cultura i està compromesa amb la sostenibilitat mediambiental, tindrà exemples a visitar com la construcció en volta de maó de pla de l'arquitecte Rafael Guastavino a Vilassar de Dalt (Maresme); l'arquitectura de Josep Maria Jujol de Sant Joan Despí (Baix Llobregat); la reconversió del patrimoni industrial de Badalona (Barcelonès) i el Poblenou barceloní, i edificis eficients com el CEM Turó de la Peira.

La Casa Seat, l'Orfebreria, el Cilindre d'Horta, Coopolis Can Batlló, el Dipòsit del Rei Martí, el Círculo Ecuestre, tots ells a Barcelona, l'edifici Freixa de l'Hospitalet (Barcelonès) o la Fundació Germina de Badalona (Barcelonès) són alguns dels edificis destacats que es podran visitar.

Tot el contingut digital de les visites (audioguies, vídeos, fotografies...) estarà disponible al web de l'associació durant tot el 2020, la qual cosa permetrà visitar-lo espaiadament durant tot l'any.