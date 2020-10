El redescobriment de la poesia d'Eva Baltasar

Una trobada entre els escriptors Jordi Estrada i Eva Baltasar va donar el tret de sortida a la primera setmana del Tocats a través d'una conversa que va servir per redescobrir una poeta amb una extensa obra que ha arribat al gran públic, però amb la seva narrativa ( Permagel, Boulder). Baltasar, que es va definir com a escriptora «molt insconcient» que intenta viure la vida «de manera poètica, posant tota la passió en tot el que faig», va explicar que escrivint narrativa –quasi per culpa d'una psicòloga– va trobar una veu amb qui podia fabular, allunyada del jo més íntim.