El Govern permetrà que els espectacles acabin a les 22 hores i que els assistents puguin tornar a casa fins a les 23. Serà una de les excepcions del confinament nocturn que aplicarà la Generalitat, segons ha avançat Rac 1 i han confirmat a l'ACN fonts del Govern. En general, el toc de queda serà entre les 22 hores i les 6, i els establiments oberts al públic hauran de tancar una hora abans, a les 21, perquè la ciutadania pugui arribar a temps al seu domicili. L'estat d'alarma aprovat per l'executiu espanyol preveu un toc de queda mínim de 23 a 6 hores, i dona un marge d'una hora per davant i per darrere perquè les comunitats el puguin modificar.