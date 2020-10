La poesia local es reivindica al Casino

La cultura es revela contra la pandèmia. En una època en què la por regeix les decisions, el Tocats de Lletra demostra que la poesia i la literatura són valentes i que la gent, per damunt de tot, té ganes de seguir fent coses i mantenir viva la cultura. Divendres, al Casino de Manresa, la poesia de la Catalunya Central es va reivindicar.

L'acte Veus centrals va tenir la presència de tres poetes de proximitat: el manresà Gerard Cisneros i els vigatans Biel Barnils i Núria Armengol. Durant prop d'una hora, tots tres van estar recitant poemes davant una vintena de persones, totes amb mascareta i separades per la distància de seguretat. Un recital diferent, però alhora viu. Hi va haver temps, també, perquè Armengol reivindiqués la poesia de Louise Glück, la premi Nobel de literatura, amb la lectura d'algun dels seus poemes.

«És un èxit. La gent té ganes de cultura, i això es demostra quan molts dels espectacles tenen les entrades exhaurides», va explicar la poetessa i una de les coordinadores del festival, Sònia Moya. Tot i les mesures de seguretat i que cal demanar les entrades anticipades, la gent demostra el seu compromís i les seves ganes. «Tothom està fent un esforç. Des de l'organització, passant pels artistes convidats, fins a la gent que hi assisteix. Són temps difícils, però tothom en té ganes», va subratllar Moya. Des de l'organització s'ha construït un programari ric en la varietat de propostes i estils i amb la capacitat per imposar-se a aquest temps d'incertesa.

El poeta vigatà Biel Barnils va explicar que «el problema en la cultura s'evidencia ara, però portem anys en aquesta situació. Ens hem de preguntar per què la Generalitat destina l'1% del pressupost en cultura. El problema és estructural».

Abans del recital, l'ambient era d'agraïment dins la sala. El públic xerrava en veu baixa i gaudia de poder ser en un acte cultural. «Ara que no tenim bars, és l'únic punt de trobada que ens queda», explicava un assistent. El Tocats de Lletres, a més a més, continua en la seva línia inclusiva i desacomplexada, on totes les propostes tenen cabuda.

L'acte Veus centrals es va presentar amb la vocació de reivindicar la poesia de la Catalunya Central i de posar èmfasi en la varietat d'estils i maneres de treballar dels artistes locals. Barnils, Cisneros i Armengol van recitar cadascun amb el seu to i estil, molt diferenciats l'un de l'altre, i van construir un espectacle molt dinàmic.

«Crec que és molt important que es doni veu als poetes locals, sobretot quan en la majoria de festivals tenen molta presència artistes de la capital», explicava Moya. «Hem aconseguit ajuntar tres veus molt diferents i complementar-les», va afegir.

Per a Barnils, l'experiència també va ser un èxit. «M'ho he passat molt bé, gaudeixo molt recitant perquè per a mi la poesia és so». Va ser el preludi d'un cap de setmana ple de propostes que gairebé van aconseguir esgotar les entrades disponibles. El Tocats continua amb força i vitalitat.