«Versos, jazz i incendis». «Conversa amb el poeta Josep Pedrals». «Si aquest carrer fos meu», les 22 ciutats de Stefanie Kremser. «El meu avi Vicent».

Dimarts, 27 d'octubre. 19 h. Biblioteca Ateneu Les Bases. La poeta Aina Torres recita poemes del seu darrer llibre, Baula de la nit, i de Dos hiverns i un incendi, guanyador del Premi de Poesia Martí Dot, acompa-nyada del saxofonista Roger Martínez. Amb invitació: tocatsdelletra.cat. Capacitat limitada.

Dimecres, 28 d'octubre. 12 h. Adreçada a l'alumnat de batxillerat. Es podrà seguir en directe per Internet (YouTube).

Dijous 29 d'octubre. 19 h. Biblioteca Ateneu Les Bases. A Si aquest carrer fos meu, un llibre de memòries que resulta una passejada per les 22 ciutats on ha viscut fins ara, Stefanie Kremser es pregunta per la «formació i reformació constant» de la identitat. Amb invitació: tocatsdelletra.cat. Capacitat limitada.

Dijous 29 d'octubre. 20 h. Conversa virtual, en línia, amb Isabel Anyó Andrés, neta del poeta Vicent Andrés Estellés (acte en substitució del Sopar Estellés). Es podrà seguir per Internet (YouTube).