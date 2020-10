La Cobla Sant Jordi omple en el concert exhibició de Sant Domènec

La programació d'activitats sardanistes, batejada amb el nom de .manresa (punt Manresa), que promouen el Grup Sardanista Dintre el Bosc, l'Agrupació Cultural del Bages i el Casal Cultural Dansaires Manresans, van omplir dissabte la seixantena de places disponibles a la plaça Sant Domènec per al concert-exhibició a l'aire lliure que van oferir la Cobla Sant Jordi i la Colla Dintre el Bosc. El concert forma part de la programació prevista per a aquesta tardor. Un format, expliquen els organitzadors, que permet mantenir l'activitat sardanista i, al mateix temps, garantir les mesures d'higiene i prevenció.

La Cobla Sant Jordi va interpretar un programa dividit en diferents blocs: sardanes d'autors clàssics habituals en un concert com Eduard Toldrà, Fèlix Martínez i Comín o bé Josep Serra, i sardanes d'autors més habituals en les ballades a la plaça, com Ricard Viladesau, Josep Vicens Xaxu o Vicenç Bou. En la interpretació d'algunes d'aquestes sardanes, la Colla Dintre el Bosc va sortir ballant a la plaça en el format i vestuari de lluïment, que inclou faixa (ells) i faldilla i cosset (elles). Les principals diferències entre ballar sardanes a la plaça i el format de lluïment, expliquen els promotors, són el fet de ballar amb els braços ben estirats, i la coordinació entre els dansaires per la interpretació musical, marcant aires i salts d'acord amb la música.

En el tercer bloc, la cobla va incloure temes ballables i de lluïment d'instruments de cobla. El concert va acabar amb tres bisos, entre els quals, la sardana l'Aplec de Manresa, del compositor manresà Joan Làzaro, present entre el públic.

En compliment de les mesures de prevenció, es va delimitar amb tanques l'espai per al públic (del qual es va elaborar un registre), amb cadires separades. En accedir-hi, els assistents van utilitzar gel hidroalcohòlic. La seixantena de places reservades es van exhaurir en començar el concert. Algunes desenes de persones més van poder seguir el concert dempeus en altres espais de la plaça.



Més concerts

Les dues properes cites de .manresa seran el 15 de novembre, a la plaça Simeó Selga, amb la Cobla Montgrins i el Casal Cultural Dansaires Manresans; i el 12 de desembre, a la plaça Gispert, amb la Cobla Ciutat de Girona i l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.