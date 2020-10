Com aconseguir les entrades del Kursaal a meitat de preu?

Per celebrar els 5.000 dies des de la seva reobertura, el Teatre Kursaal de Manresa ha programat per aquest divendres, 30 d'octubre, una única funció de l'espectacle Flotados XL. Però a més, oferirà un 50% de descompte durant 3 dies per a tots els espectacles de la temporada dels propers mesos de novembre i desembre (excepte Imagina't, Gust de Jazz, Platea Jove i 3/4 de Música; incloent el Concert de Cap d'Any).

La promoció serà vàlida entre el divendres 30 d'octubre a partir de les 11 h del matí i el diumenge 1 de novembre, i tant per internet com a taquilles (obert de dimarts a dissabte d'11 h a 13 h i de 18 h a 21 h).

