Inmunda. Circ / Work in progress. Dijous, 20 h. 10 euros (online i taquilla). Peça de 30 minuts que treballa sobre el concepte d'intimitat i el ritu de l'aparença, ideada, interpretada i creada per Juana O. Kippes (Buenos Aires, 1990). El 2019 inicia la creació d' Inmunda i la companyia Janika. I l'abril del 2020 és seleccionada en el Laboratori, Cos i Territori, dirigit per Marta Galán, Sergi Parès i Aina Alegre, finançat per La Central de Circ, El Graner i El Mercat de les Flors. Estrena: juny del 2021.