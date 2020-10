El Kursaal farà volar un piano dalt de l'escenari per celebrar els 5.000 dies de la reobertura

El Teatre Kursaal de Manresa celebrarà aquest divendres, 30 d'octubre, els 5.000 dies de la seva reinauguració amb la presentació de l'espectacle multidisciplinar Flotados XL, un muntatge de David Moreno Cia. i Cristina Calleja que gira al voltant d'un piano de cua penjat a 8 metres d'alçada. L'instrument serveix de porta d'entrada a un món únic on es mesclen música, dansa, acrobàcia, poesia, vídeo-projeccions i llum.

Fa gairebé 14 anys d'aquell 20 de febrer de 2007, en què va recomençar la trajectòria d'aquest equipament que l'any passat va assolir la xifra rècord de 90.192 espectadors i que s'ha fet un lloc entre els equipaments culturals de referència a Catalunya. Malgrat el context actual de dificultats derivades de la pandèmia, les ganes de perseguir petits reptes ha fet que l'equip del Kursaal i d'El Galliner -l'associació que va impulsar la recuperació de l'equipament l'any 1995 i que es fa càrrec de la programació del teatre- es fixessin en aquesta xifra rodona. Una dada simbòlica, però que dona forma a tota una trajectòria que ja comença a ser llarga i amb la qual en aquests moments d'incertesa general el teatre vol celebrar amb el públic. La idea és mirar endavant i fer créixer aquests números que s'han assolit en aquests 5.000 dies: 1.858 espectacles, 2.388 funcions i 1.026.519 espectadors.

L'espectacle que el Kursaal ha escollit per a celebrar aquesta data senyalada és la presentació per primera vegada de Flotados XL, un muntatge multidisciplinar i molt visual, ara en versió de sala, que arriba a Manresa després de recórrer Europa, Amèrica i Àsia. David Moreno i Cristina Calleja són els creadors de l'espectacle Flotados, guardonat amb el Premi MAX al millor espectacle de teatre de carrer. Aquesta funció única tindrà lloc al Teatre Kursaal de Manresa, el proper divendres 30 d'octubre a les 20.30 h a la sala gran.

Des de la seva creació, l'any 2008, la companyia catalana David Moreno Cia. & Cristina Calleja ha tingut un gran èxit internacional, donant a conèixer els seus espectacles per països tan diversos com Bèlgica, Holanda, Portugal, França, Anglaterra, Irlanda, Romania, Itàlia, Àustria, Croàcia, Turquia, Sèrbia, Letònia, Alemanya, Mèxic, Xile, Corea del Sud, Singapur, Hong Kong o Israel. També han estat presents a un total de set festivals a l'estat espanyol, entre ells a Catalunya, FiraTàrrega i el Festival de la Llum BCN, o en el Teatre Nacional.

La Cia. David Moreno & Cristina Calleja es caracteritza per la seva versatilitat, per una gran capacitat d'adaptació i per l'experiència contrastada i reconeguda que els ha portat a crear nous espectacles i grans projectes artístics fets a mida per a importants esdeveniments culturals nacionals i internacionals.

A més a més de programar Flotados XL, l'equip del Kursaal oferirà per celebrar els 5.000 dies un 50% de descompte durant 3 dies per a tots els espectacles de la temporada (novembre i desembre, excepte Imagina't, Gust de Jazz, Platea Jove i 3/4 de Música; incloent el Concert de Cap d'Any). La promoció serà vàlida entre el divendres 30 d'octubre a partir de les 11 h del matí i el diumenge 1 de novembre, i tant per internet com a taquilles (obert de dimarts a dissabte d'11 h a 13 h i de 18 h a 21 h). Per a més informació www.kursaal.cat.