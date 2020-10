David Moreno i Cristina Calleja celebren 5.000 dies del Kursaal amb «Flotados XL»

Amb la incertesa surant sobre les futures mesures de tancaments o restriccions que avui hauria d'anunciar el Govern, el Kursaal presentava ahir l'espectacle que ha de celebrar, divendres, els 5.000 dies de la reinauguració del teatre del Passeig: Flotados XL, un muntatge que signen el sallentí David Moreno i Cristina Calleja. Una estrena que vol ser un « spin-off, no una adaptació» de Flotados, un èxit internacional i Premi Max al millor espectacle de carrer el 2019. Ara, per primer cop, en sala. Ahir, l'escenari del Kursaal bullia en el muntatge d'una escenografia complexa amb un element central: un piano de cua penjat a 8 metres d'alçada, element distintiu de la companyia sallentina des que el 2008 Moreno va estrenar a la fira de Tàrrega Floten tecles.

A principi del 2020, l'agenda de Moreno i Calleja treia fum: la previsió era visitar amb Flotados 28 països d'Europa, Àsia i Llatinoamèrica. El virus, com a tothom, els va capgirar els plans i confinats a Cabrianes van decidir crear un nou espectacle per explicar d'on prové Flotados. Música, dansa, acrobàcia, poesia, videoprojeccions i llum en una història que vol evidenciar, explicava ahir Calleja, «la capacitat de l'ésser humà de somiar, evolucionar i canviar les coses». Una història d'amor i de «superació», apuntava Moreno: «Cal estar enfonsat per arribar a flotar». No és sobrer. El confinament els va proporcionar aquell temps per crear, incompatible amb les gires. Però, en un primer moment, es van sentir «enfonsats: teníem un any ple de bolos i, quasi d'un dia per l'altre, res. Tot això també es reflecteix en l'espectacle, com la decisió de seguir flotant», subratlla Calleja.

L'univers de la companyia es vehicula a través de la música del pianista i compositor sallentí, remarca la seva companya. I s'estén, es complementa i «explota», subratlla Moreno, a través de Calleja: «Una actriu excepcional, acròbata, que sempre empeny per arribar més enllà». L'espectacle busca «emocionar» a través de les lectures que hi trobi cada espectador. A l'escenari, els fantasmes d'un compositor a l'hora de crear; a la platea, «cadascú hi troba el seu sentit. Costa etiquetar els nostres espectacles, però això és bo», reflexiona Moreno. Per a ells, poètica pura. El millor? «Que els espectadors surten commoguts. No hi ha res millor que un nen que creu que és màgia i un adult que et diu que feia anys que no tornava a ser un nen».

? Flotados XL es podrà veure demà, divendres, a la Sala Gran del Kursaal, a les 20.30 h, en sessió única. El muntatge té una durada 75 minuts, i per tant finalitzarà abans de les 22 h, d'acord amb les restriccions horàries.