Núria Esponellà presenta avui a la Parcir «Ànima de tramuntana»

L'escriptora i filòloga Núria Esponellà (Celrà, 1959) presentarà avui a les 7 de la tarda, a la llibreria Parcir de Manresa, Ànima de tramuntana, la novel·la premiada amb el 53è premi Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros. Es tracta d'una obra intimista que, segons Esponellà, parla de «la capacitat de resistència i transformació de les dones». La presentació la conduirà la llibretera Dolors Pardo i es podrà seguir per Instagram Live.

El relat combina dues realitats ben diferents. D'una banda, hi ha la història de la Mínia, una arqueòloga que investiga dues tombes del poblat ibèric d'Ullastret. I, de l'altra, la vida d'Ekinar, una dona del segle III aC que forma part d'una cultura «molt arrelada a la natura». Una novel·la que Esponellà ha trigat quatre anys a escriure i que ha requerit una exhaustiva tasca de documentació per donar veracitat al relat d'Ekinar. Segons l'autora, tant Ekinar com Mínia intenten buscar «la transcendència durant les pèrdues» en una obra que incideix en el dol gestacional.