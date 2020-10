Tancament gairebé total de la cultura a Manresa

L'activitat escènica al teatre Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om queda aturada fins el dissabte, 14 de novembre, en compliment de les noves restriccions que entraran en vigor demà divendres. En total es veuran afectats onze espectacles programats per l'equipament, que explica que en els propers dies es treballarà per si és possible buscar una nova data per a cada muntatge o si queden suspesos definitivament.

Els espectacles que es veuen afectats per les noves restriccions són:

30/10/20. 'Flotados' de David Moreno i Cristina Calleja

1/11/20. 'Que bèstia!' de Tortell Poltrona

1/11/20. 'Beethoven, el cant dels pobles' amb Kallias Ensemble

6/11/20. 'Trama' de Roser López-espinosa

7/11/20. 'La princesa en texans' de la Cia Sgratta. Imagina't

7/11/20. El Kanka Gira Payaso

7/11/20. Arnau Morell i Spawn Quintet. 3/4 de Música

8/11/20. Dani Nel·lo. Gust de Jazz

11/11/20. 'Emili Vendrell, la veu del poble'

12/11/20. 'Rey Lear' de Shakespeare

13/11/20. Blaumut. '0001'



També es veurà afectada la projecció del Documental del Mes (amb el documental 'Robots' el 5 de novembre), organitzada conjuntament amb CineClub Manresa, a més a més de tota la programació cultural que estava previst que es portés a terme als equipaments de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), com és el cas de les activitats organitzades per CineClub Manresa o Tocats de Lletra, entre d'altres.

L'activitat a l'Aula d'Arts escèniques del Kursaal també aturarà les clases presencials a partir de demà divendres. I en els propers dies es reprendrà l'activitats de manera virtual.

El Tocats de Lletra suspèn els darrers actes



També aquest dijous s'ha anunciat per part de l'Ajuntament de Manresa la suspensió dels darrers actes del Tocats de Lletra a causa de les noves mesures que aquest dijous ha anunciat el Govern de la Generalitat de Catalunya per aturar l'increment de casos de Covid-19 al país. Així, el darrer acte del festival literari —que va arrencar el 20 d'octubre— serà la conversa virtual amb Isabel Anyó Andrés, néta del poeta Vicent Andrés Estellés, que es farà avui dijous a les 20 h (connecteu-vos-hi en aquest enllaç) i que posarà un punt final anticipat a la 14ª edició del certamen.

D'aquesta manera, no es farà la cloenda del festival, que s'havia de fer aquest divendres a la sala petita del Kursaal amb els poetes Mireia Calafell, Txema Martínez, Maria Antònia Massanet i Teresa Pascual, acompanyats al piano per Manel Camp. També queden suspesos els espectacles de dissabte: 'Josep Carner, el príncep dels poetes', amb l'actriu Anna Güell i la música de Bàrbara Granados; 'Novíssims', amb Anna Casajuana; i el Cercatasques Poètic, que havia de reunir els poetes Carla Fajardo, Marc Freixas, Laura López Granell, Xavier Mas Craviotto, Ivette Nadal, Eduard Sanahuja i Raquel Santanera. Per últim, també queda suspesa la projecció de la pel·lícula 'La Ciutat Oculta' de diumenge.

Tot i la suspensió, l'Ajuntament recorda que a la pàgina web del festival—que enguany ja es va idear en un format mixt presencial i virtual— hi ha disponibles tot un seguit de càpsules poètiques en les quals els artistes participants d'aquesta edició ofereixen un tast dels seus espectacles.

El Tocats de Lletra està organitzat per l'Ajuntament de Manresa, el Gremi de Llibreters de Catalunya i Òmnium Cultural, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Es limita l'aforament a les exposicions

Seguint les noves mesures decretades pel Govern català amb motiu de la Covid, les sales d'exposicions poden continuar la seva activitat, però hauran de limitar el seu aforament al 33%. Així, les dues exposicions que s'estaven fent dins el Tocats de Lletra es podran continuar veient. Es tracta de la mostra fotogràfica 'Ciutats', que s'organitza conjuntament amb Foto Art Manresa i que està instal·lada a l'Espai7 del Centre Cultural El Casino, i de la instal·lació poètica escultòrica 'Nausfràgils', que es pot visitar a la Casa Lluvià fins al 14 de novembre.

També es manté la projecció audiovisual de Mariona Moncunill, dins el projecte 'Obres als Dipòsits', que es podrà veure fins al 8 de novembre al Centre Cultural El Casino. Queda suspesa la seva inauguració, que estava prevista per aquest divendres.

Una altra exposició que es farà és 'Batalla', de Berni Puig, que es podrà visitar a partir de diumenge 1 de novembre a l'Espai Plana de l'Om de Manresa. La mostra reprèn el programa d'exposicions 'Contemporanis' de la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central, suspès des del mes de març precisament per la covid (sobre aquesta exposició es passarà més informació demà divendres).